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Anikina_des_studio
Дизайнеры интерьера Томск, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ванильная ванная, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная в классическом стиле
    Ванильная ванная, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная в классическом стиле
    Ванильная ванная, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная в классическом стиле
    +2
    Ванильная ванная
    Яркий, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная комната в эклектичном стиле
    Яркий, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная комната в эклектичном стиле
    Яркий, Anikina_des_studio Anikina_des_studio Ванная комната в эклектичном стиле
    +1
    Яркий
    Нежный, светлый интерьер холла дома для приема гостей., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Гостиная в классическом стиле
    Нежный, светлый интерьер холла дома для приема гостей., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Гостиная в классическом стиле
    Нежный, светлый интерьер холла дома для приема гостей., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Лестницы
    +3
    Нежный, светлый интерьер холла дома для приема гостей.
    Всероссийский центр для поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Реализован! , Anikina_des_studio Anikina_des_studio Конференц-центры в эклектичном стиле
    Всероссийский центр для поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Реализован! , Anikina_des_studio Anikina_des_studio Конференц-центры в эклектичном стиле
    Всероссийский центр для поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Реализован! , Anikina_des_studio Anikina_des_studio Конференц-центры в стиле лофт
    +13
    Всероссийский центр для поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Реализован!
    Легкий, светлый интерьер 3к квартиры., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Легкий, светлый интерьер 3к квартиры., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    Легкий, светлый интерьер 3к квартиры., Anikina_des_studio Anikina_des_studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +19
    Легкий, светлый интерьер 3к квартиры.
    Студия ВАШИХ интерьеров, а это значит, что мы создаём не «типовой» дизайн, а индивидуальный!  Нашей главной задачей является создание удобных, уютных и функциональных интерьеров для жизни и бизнеса!  Все наши интерьеры реализуемы! В нашей команде только профессиональные дизайнеры и архитекторы, которые создадут  Ваш дом или офис мечты!!! Обращайтесь, мы обязательно поможем! 
    Услуги
    Дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Томск и Россия
    Адрес
    Никитина, 99, оф.513
    634061 Томск, Россия
    Россия
    +7-9528808885
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