Проектное бюро «Архибальд» предоставляет услуги согласования перепланировки помещений под ключ в Москве, а также архитектурно-проектные и сопроводительные юридические услуги.

Каждый этап взаимодействия направлен на пошаговую реализацию задумки клиента по перепланировке. Мы избавим Вас от необходимости выстаивать очереди, курсируя между выдающими разрешения инстанциями, а ориентированные на результат специалисты высшей квалификации возьмут на себя разработку проекта и оформление всех необходимых разрешений и согласований.Располагая командой профессионалов различных специализаций, наше бюро позволит сэкономить время и направить Вашу энергию на более приятные занятия.