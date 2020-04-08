Проектное бюро «Архибальд» предоставляет услуги согласования перепланировки помещений под ключ в Москве, а также архитектурно-проектные и сопроводительные юридические услуги.
Каждый этап взаимодействия направлен на пошаговую реализацию задумки клиента по перепланировке. Мы избавим Вас от необходимости выстаивать очереди, курсируя между выдающими разрешения инстанциями, а ориентированные на результат специалисты высшей квалификации возьмут на себя разработку проекта и оформление всех необходимых разрешений и согласований.Располагая командой профессионалов различных специализаций, наше бюро позволит сэкономить время и направить Вашу энергию на более приятные занятия.
- Услуги
- Согласование перепланировки квартиры
- Согласование перепланировки нежилых помещений
- Согласование перепланировки магазина
- Проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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ул. Угрешская, д. 2, стр. 146, офис 310
109089 Москва, Россия
Россия
+7-4951913554 www.arhibald.ru
109089, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 146, офис 310