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ООО <q>Миторра</q>
Архитекторы Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Паркинг Санкт-Петербург, 2019, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Паркинг Санкт-Петербург, 2019, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Паркинг Санкт-Петербург, 2019, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Паркинг Санкт-Петербург, 2019
    Складской комплекс Санкт-Петербург, Новое Девяткино, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Коммерческие помещения
    Складской комплекс Санкт-Петербург, Новое Девяткино, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Коммерческие помещения
    Складской комплекс Санкт-Петербург, Новое Девяткино, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Коммерческие помещения
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    Складской комплекс Санкт-Петербург, Новое Девяткино, 2020
    Жилой дом Тесла 2 Ростов-на-Дону, Батайск, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Жилой дом Тесла 2 Ростов-на-Дону, Батайск, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Жилой дом Тесла 2 Ростов-на-Дону, Батайск, 2020, ООО "Миторра" ООО 'Миторра' Дома в классическом стиле
    Жилой дом Тесла 2 Ростов-на-Дону, Батайск, 2020

    Компания основана в мае 2017 года. За последние 2 года выполнено 24 проекта. Пройдено 2 экспертизы и 5 негосударственных экспертиз. Все проекты выполняются в BIM среде (кроме наружных сетей). Система ведения проектов Планфикс для клиентов. Мы участники электронного документооборота Контур.Диадок. 0 судебных дел в качестве ответчика.


    Услуги
    Проектируем объекты: � Коммерческие � Промышленные � Жилые � Спортивно-культурные � Общественные пространства.
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Октябрьская набережная, дом 6, литер В, офис 748
    193091 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8122403900 meetorra.ru
    Законное владение

    193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, литер В, пом. 11-Н(23)

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