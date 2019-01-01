Компания основана в мае 2017 года. За последние 2 года выполнено 24 проекта. Пройдено 2 экспертизы и 5 негосударственных экспертиз. Все проекты выполняются в BIM среде (кроме наружных сетей). Система ведения проектов Планфикс для клиентов. Мы участники электронного документооборота Контур.Диадок. 0 судебных дел в качестве ответчика.
- Услуги
- Проектируем объекты: � Коммерческие � Промышленные � Жилые � Спортивно-культурные � Общественные пространства.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Октябрьская набережная, дом 6, литер В, офис 748
193091 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8122403900 meetorra.ru
Законное владение
193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 6, литер В, пом. 11-Н(23)