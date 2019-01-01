Компания основана в мае 2017 года. За последние 2 года выполнено 24 проекта. Пройдено 2 экспертизы и 5 негосударственных экспертиз. Все проекты выполняются в BIM среде (кроме наружных сетей). Система ведения проектов Планфикс для клиентов. Мы участники электронного документооборота Контур.Диадок. 0 судебных дел в качестве ответчика.



