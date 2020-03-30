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Апарт Мебель
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    Дизайн шоу-рума Апарт Мебель, Апарт Мебель Апарт Мебель ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Дизайн шоу-рума Апарт Мебель, Апарт Мебель Апарт Мебель ГостинаяДиваны и кресла
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    Дизайн шоу-рума Апарт Мебель

    Компания АпартМебель – это бренд, который занимается производством дизайнерской, эксклюзивной мебели и аксессуаров для дома. 

    Мы продаем мягкую мебель: стулья, кресла, пуфы, банкетки, диваны, кровати, стеновые панно, так же зеркала, как в каретной стяжке, в металле и багете из полиуретана, журнальные, декоративные столы, предметы для декора, подушки, валики, и многое другое.  

    99% - мебели изготавливается на заказ, 1% из наличия. 

    Наше преимущество заключается в том, что мы:

    Индивидуальность: мы можем изготовить практическую любую мягкую мебель, эта мебель будет идеально смотреть в вашем интерьере (закройте глаза и представьте) цвета, те о которых вы мечтали, а не те, что остались в магазинах и были когда-то модные, оттенок будет подходить к шторам… краске на стенах… 

    Размер впишется в пропорции комнаты, расстояние между розетками и мебелью будет именно то, что нужно, никаких не нужных сантиметров, так как мы делаем мебель только под вас!

    Цвет фурнитуры будет гармонировать с элементами декора в вашем дома: будь то ручки от дверей, люстры или рамы, картины, зеркала, которые Вы тоже можете приобрести у нас. Цвет опор также впишется в вашу мебель, черный? Белый? Молочный? Венге? А может у вас старинный стол под орех? Так значит и дерево в вашей мебели будет покрашено в тот же оттенок.

    • Качество: наша мебель наивысшего качества и качество - один из основных принципов бренда!
    • Персонализация: мебель создана специально для вас, на ней никто до этого не сидел, не спал, не использовал ее.
    •  Любовь: мы влюблены в свою работу и делаем все, чтобы она была ЛУЧШЕЙ, она ЛУЧШАЯ.
    Услуги
    • диваны
    • кресла
    • кровати
    • стулья
    • на заказ
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    Мы получили грамоту от одной из самых крупных мебельных фабрик, как прорыв года, два года подряд выигрывали награду за лучший дизайн и исполнения диванов.
    Адрес
    Нижний Сусальный переулок д.5, стр.4
    105064 Москва, Россия
    Россия
    +7-9772653623 apartmebel.ru
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