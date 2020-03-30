Компания АпартМебель – это бренд, который занимается производством дизайнерской, эксклюзивной мебели и аксессуаров для дома.

Мы продаем мягкую мебель: стулья, кресла, пуфы, банкетки, диваны, кровати, стеновые панно, так же зеркала, как в каретной стяжке, в металле и багете из полиуретана, журнальные, декоративные столы, предметы для декора, подушки, валики, и многое другое.

99% - мебели изготавливается на заказ, 1% из наличия.

Наше преимущество заключается в том, что мы:

Индивидуальность: мы можем изготовить практическую любую мягкую мебель, эта мебель будет идеально смотреть в вашем интерьере (закройте глаза и представьте) цвета, те о которых вы мечтали, а не те, что остались в магазинах и были когда-то модные, оттенок будет подходить к шторам… краске на стенах…

Размер впишется в пропорции комнаты, расстояние между розетками и мебелью будет именно то, что нужно, никаких не нужных сантиметров, так как мы делаем мебель только под вас!

Цвет фурнитуры будет гармонировать с элементами декора в вашем дома: будь то ручки от дверей, люстры или рамы, картины, зеркала, которые Вы тоже можете приобрести у нас. Цвет опор также впишется в вашу мебель, черный? Белый? Молочный? Венге? А может у вас старинный стол под орех? Так значит и дерево в вашей мебели будет покрашено в тот же оттенок.