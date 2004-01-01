Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Проектно-конструкторское бюро имени В.С. Фиалковского
Инжиниринговые компании Санкт-Петербург, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проектно-конструкторское бюро имени В.С. Фиалковского
    Нажмите, чтобы закончить

    Компания "Проектно-конструкторское бюро имени В.С. Фиалковского" успешно работает на рынке проектирования с 2004 года. Мы предоставляем услуги по комплексному проектированию зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, включая осуществление функций генерального проектировщика. Бюро обладает всеми необходимыми допусками, лицензиями и сертификатами для ведения проектных работ, включая:

    1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (СРО "НП "Совет Проектировщиков" г. Москва).

    2. Лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

    3. Сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015); ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

    В настоящее время в составе Проектно-конструкторского бюро имени В.С. Фиалковского следующие проектные подразделения:

    1. Бюро Главных инженеров проекта;

    2. Проектный отдел в составе:

    Архитектурная группа (АР, ГП);Строительная группа (КЖ, КМ);Группа отопления, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения (ОВиК, ТС);Группа электроснабжения и автоматизации (ЭС, ЭМ, АОВ, АВК);Группа водоснабжения и канализации (ВК, НВК);Сметная группа;Группа по обследованию зданий и сооружений;

    К несомненным преимуществам нашей компании можно отнести:

    комплексный подход к проектированию;высококвалифицированных специалистов;авторское сопровождение согласований;авторский надзор за строительством;гибкую ценовую политику;богатый опыт проектирования объектов различного назначения, включая работу на объектах нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта;работу на объектах нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта;

    Услуги
    Комплексное проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений
    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Решетникова, 15
    196105 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124016500 www.pkbf.org
    Законное владение

    196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Братьев Радченко, 3А

      Add SEO element