Компания "Проектно-конструкторское бюро имени В.С. Фиалковского" успешно работает на рынке проектирования с 2004 года. Мы предоставляем услуги по комплексному проектированию зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, включая осуществление функций генерального проектировщика. Бюро обладает всеми необходимыми допусками, лицензиями и сертификатами для ведения проектных работ, включая:
1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (СРО "НП "Совет Проектировщиков" г. Москва).
2. Лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
3. Сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015); ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
В настоящее время в составе Проектно-конструкторского бюро имени В.С. Фиалковского следующие проектные подразделения:
1. Бюро Главных инженеров проекта;
2. Проектный отдел в составе:
Архитектурная группа (АР, ГП);Строительная группа (КЖ, КМ);Группа отопления, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения (ОВиК, ТС);Группа электроснабжения и автоматизации (ЭС, ЭМ, АОВ, АВК);Группа водоснабжения и канализации (ВК, НВК);Сметная группа;Группа по обследованию зданий и сооружений;
К несомненным преимуществам нашей компании можно отнести:
комплексный подход к проектированию;высококвалифицированных специалистов;авторское сопровождение согласований;авторский надзор за строительством;гибкую ценовую политику;богатый опыт проектирования объектов различного назначения, включая работу на объектах нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта;работу на объектах нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта;
- Услуги
- Комплексное проектирование промышленных и гражданских зданий и сооружений
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Решетникова, 15
196105 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124016500 www.pkbf.org
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Братьев Радченко, 3А