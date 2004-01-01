Компания "Проектно-конструкторское бюро имени В.С. Фиалковского" успешно работает на рынке проектирования с 2004 года. Мы предоставляем услуги по комплексному проектированию зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, включая осуществление функций генерального проектировщика. Бюро обладает всеми необходимыми допусками, лицензиями и сертификатами для ведения проектных работ, включая:

1. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (СРО "НП "Совет Проектировщиков" г. Москва).

2. Лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

3. Сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015); ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

В настоящее время в составе Проектно-конструкторского бюро имени В.С. Фиалковского следующие проектные подразделения:

1. Бюро Главных инженеров проекта;

2. Проектный отдел в составе:

Архитектурная группа (АР, ГП);Строительная группа (КЖ, КМ);Группа отопления, вентиляции и кондиционирования, теплоснабжения (ОВиК, ТС);Группа электроснабжения и автоматизации (ЭС, ЭМ, АОВ, АВК);Группа водоснабжения и канализации (ВК, НВК);Сметная группа;Группа по обследованию зданий и сооружений;

К несомненным преимуществам нашей компании можно отнести: