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Руденская Дизайн
Дизайнеры интерьера Харьков, Харьковская область, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры, Руденская Дизайн Руденская Дизайн балконы Дерево Серый
    Дизайн квартиры, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Встроенные кухни Дерево Белый
    Дизайн квартиры, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
    +5
    Дизайн квартиры
    Стейк-Хауз Coin, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Дерево Черный
    Стейк-Хауз Coin, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Дерево Серый
    Стейк-Хауз Coin, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Дерево Черный
    +3
    Стейк-Хауз Coin
    Квартира для молодой семьи, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Гостиная в стиле модерн Бетон Бежевый
    Квартира для молодой семьи, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Маленькие спальни Дерево Серый
    Квартира для молодой семьи, Руденская Дизайн Руденская Дизайн Спальни для девочек Дерево Зеленый
    +6
    Квартира для молодой семьи

    Компания Руденская-Дизайн уже более 13 лет занимается дизайном интерьеров. В нашей творческой копилке как частные интерьеры, так и интерьеры общественных помещений.Большой опыт работы и обширная база контактов строительных бригад и поставщиков мебели, декора, света позволяют нам реализовать любую задумку. Мы проводим авторское сопровождение проекта ипроизводим комплектацию интерьера.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • комплектация
    • авторское сопровождение
    Регионы обслуживания
    • Харьков
    • Киев
    • Украина
    • Казань
    • Алматы
    • Казахстан
    • Белгород
    • Краснодар
    • Россия
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    Награды компании
    Член Союза дизайнеров Украины
    Адрес
    ул. Отакара Яроша, 18
    61003 Харьков, Харьковская область, Украина
    Украина
    +380-504710230 design-kharkov.com
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