Компания Руденская-Дизайн уже более 13 лет занимается дизайном интерьеров. В нашей творческой копилке как частные интерьеры, так и интерьеры общественных помещений.Большой опыт работы и обширная база контактов строительных бригад и поставщиков мебели, декора, света позволяют нам реализовать любую задумку. Мы проводим авторское сопровождение проекта ипроизводим комплектацию интерьера.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- комплектация
- авторское сопровождение
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Киев
- Украина
- Казань
- Алматы
- Казахстан
- Белгород
- Краснодар
- Россия
- Показать все 9 регион обслуживания
- Награды компании
- Член Союза дизайнеров Украины
- Адрес
-
ул. Отакара Яроша, 18
61003 Харьков, Харьковская область, Украина
Украина
+380-504710230 design-kharkov.com