Компания Руденская-Дизайн уже более 13 лет занимается дизайном интерьеров. В нашей творческой копилке как частные интерьеры, так и интерьеры общественных помещений.Большой опыт работы и обширная база контактов строительных бригад и поставщиков мебели, декора, света позволяют нам реализовать любую задумку. Мы проводим авторское сопровождение проекта ипроизводим комплектацию интерьера.