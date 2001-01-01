INSAIT Design - это более 10 лет на рынке дизайнерских услуг. На сегодняшний день компания INSAIT Design прочно укрепилась и является одной из лидирующих фирм в сфере разработки и дизайна интерьеров. На нашем счету более 500 выполненных проектов. Среди них коттеджи, квартиры, бары, клубы, рестораны. Наши квалифицированные дизайнеры в кратчайшие сроки разрабатывают и представляют клиентам дизайн-проекты преображения их квартир или иных объектов.
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых (гостиная
- зал
- кухня
- спальня
- ванная
- детская комната
- бильярдная
- библиотека
- кабинет
- прихожая
- холл и др.) и офисных (административных) помещений. Дизайн баров
- кафе
- ресторанов
- спортзалов
- офисов
- клубов. Дизайн фасадов домов
- зданий и сооружений.
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- Регионы обслуживания
- Kazakhstan и Russia
- Адрес
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улица Алиханова, дом 20 оф.8
100000 Караганда
Казахстан
+7-7012994385 insaitdesign.kz
Законное владение
Республика Казахстан, г.Караганда, улица Алиханова, д. 20, оф.8