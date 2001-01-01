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InsaitDesign
Дизайнеры интерьера Караганда
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Банный комплекс, InsaitDesign InsaitDesign Бассейн Дерево Эффект древесины
    Банный комплекс, InsaitDesign InsaitDesign Бассейн Дерево Эффект древесины
    Банный комплекс, InsaitDesign InsaitDesign Бассейн Дерево Эффект древесины
    +10
    Банный комплекс
    Гостиная Галия , InsaitDesign InsaitDesign Гостиная в классическом стиле
    Гостиная Галия , InsaitDesign InsaitDesign Гостиная в классическом стиле
    Гостиная Галия , InsaitDesign InsaitDesign Гостиная в классическом стиле
    +13
    Гостиная Галия
    Кухня Галия, InsaitDesign InsaitDesign Кухня в классическом стиле
    Кухня Галия, InsaitDesign InsaitDesign Кухня в классическом стиле
    Кухня Галия, InsaitDesign InsaitDesign Кухня в классическом стиле
    +5
    Кухня Галия
    Ванная Галия, InsaitDesign InsaitDesign Ванная в классическом стиле
    Ванная Галия, InsaitDesign InsaitDesign Ванная в классическом стиле
    Ванная Галия, InsaitDesign InsaitDesign Ванная в классическом стиле
    +8
    Ванная Галия
    Кабинет в доме, InsaitDesign InsaitDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет в доме, InsaitDesign InsaitDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет в доме, InsaitDesign InsaitDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    +1
    Кабинет в доме
    Ландшафт дом кунгей, InsaitDesign InsaitDesign Сад в скандинавском стиле
    Ландшафт дом кунгей, InsaitDesign InsaitDesign Сад в скандинавском стиле
    Ландшафт дом кунгей, InsaitDesign InsaitDesign Сад в скандинавском стиле
    +6
    Ландшафт дом кунгей
    Показать все 15 проекты

    INSAIT Design - это более 10 лет на рынке дизайнерских услуг. На сегодняшний день компания INSAIT Design прочно укрепилась и является одной из лидирующих фирм в сфере разработки и дизайна интерьеров. На нашем счету более 500 выполненных проектов. Среди них коттеджи, квартиры, бары, клубы, рестораны. Наши квалифицированные дизайнеры в кратчайшие сроки разрабатывают и представляют клиентам дизайн-проекты преображения их квартир или иных объектов.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров жилых (гостиная
    • зал
    • кухня
    • спальня
    • ванная
    • детская комната
    • бильярдная
    • библиотека
    • кабинет
    • прихожая
    • холл и др.) и офисных (административных) помещений. Дизайн баров
    • кафе
    • ресторанов
    • спортзалов
    • офисов
    • клубов. Дизайн фасадов домов
    • зданий и сооружений.
    • Показать все 17 услуги
    Регионы обслуживания
    Kazakhstan и Russia
    Адрес
    ​улица Алиханова, дом 20 оф.8
    100000 Караганда
    Казахстан
    +7-7012994385 insaitdesign.kz
    Законное владение

    Республика Казахстан, г.Караганда, улица Алиханова, д. 20, оф.8

    Отзыв

    Дельфин-2001
    16
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2016
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