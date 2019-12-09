Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Elena Paramonova студия дизайна
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК Царицино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Царицино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Царицино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +22
    Квартира в ЖК Царицино
    Дом в КП Опушкино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Дом в КП Опушкино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Дом в КП Опушкино, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +24
    Дом в КП Опушкино
    Таунхаус в Московской области, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус в Московской области, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус в Московской области, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Кухня в стиле минимализм
    +6
    Таунхаус в Московской области
    Квартира с удивительной детской, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира с удивительной детской, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Квартира с удивительной детской, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Квартира с удивительной детской
    Дом в Санкт-Петербурге, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дом в Санкт-Петербурге, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дом в Санкт-Петербурге, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +12
    Дом в Санкт-Петербурге
    Проект двушки для двоих, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Встроенные кухни
    Проект двушки для двоих, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна балконы
    Проект двушки для двоих, Elena Paramonova студия дизайна Elena Paramonova студия дизайна Спальня в стиле минимализм
    +12
    Проект двушки для двоих
    Показать все 7 проекты

    Автор и создатель индивидуальных, эксклюзивных интерьеров с опытом работы более 10 лет. Веду Проекты по системе "одного окна" с комплексом услуг: проект, надзор, ремонт, авторское сопровождение. Создаю для владельцев нового жилья уникальные индивидуальные интерьеры, которые не привязаны к определенному стилю, но полностью отражают заказчика, его вкусы, предпочтения, образ жизни; тем самым создаю не шаблонные интерьеры, которые подходят именно вам.

    Услуги
    • дизайн проект
    • авторский надзор
    • сопровождение
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    • РФ
    • Европейские страны
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    сопровождение Москва, Россия
    Россия
    +7-9258512994 paramonova-design.ru
      Add SEO element