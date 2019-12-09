Автор и создатель индивидуальных, эксклюзивных интерьеров с опытом работы более 10 лет. Веду Проекты по системе "одного окна" с комплексом услуг: проект, надзор, ремонт, авторское сопровождение. Создаю для владельцев нового жилья уникальные индивидуальные интерьеры, которые не привязаны к определенному стилю, но полностью отражают заказчика, его вкусы, предпочтения, образ жизни; тем самым создаю не шаблонные интерьеры, которые подходят именно вам.
- Услуги
- дизайн проект
- авторский надзор
- сопровождение
- ремонт
- Регионы обслуживания
- РФ
- Европейские страны
- Москва
- Россия
- Адрес
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сопровождение Москва, Россия
Россия
+7-9258512994 paramonova-design.ru