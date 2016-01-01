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LULU store
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    • Мы основали производство мебели LULU store в 2016 году, когда изготовили наше первое напольное зеркало.

    Наш цех находится на севере Московской области, где вместе с нами трудится небольшой дружный коллектив. Мы работаем с массивом дуба, МДФ, металлом и мрамором.Все изделия, которые вы увидите на сайте – это собранные воедино наработки за всё время существования нашего производства, которые мы свели в обширный каталог мебели с возможностью выбора по цветам и размерам.

    Стили, в которых мы работаем: скандинавский, минимализм, mid-century и современная классика.

    Лаконичность, гармония форм и высокое качество выделяют нашу продукцию на российском рынке, а разумная ценовая политика дает возможность успешно конкурировать с европейскими производителями. Наши изделия создадут уют, оригинально дополнят интерьер и прослужат вам много лет.

    Будем рады сотрудничеству!

    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    141431 Москва, Россия
    Россия
    +7-9636497422 lulustore.ru
    Законное владение

    141431 Россия, Московская обл., г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Железнодорожная 2-а

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