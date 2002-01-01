Производим нестандартную мебель, торговое оборудование, интерьерные изделия, рекламные вывески, POS-материалы.

Проектируем офисы, магазины, квартиры; от дизайна до монтажа мебели, включая строительную отделку, освещение и декоративное украшение к открытию.









Наши клиенты - частные лица, магазины, дизайнеры, проектные бюро, архитекторы. Год основания компании 2002 год.

Компания Trading Equipment владеет крупнейшим в России комплексом по производству нестандартной мебели на заказ, торгового оборудования,

рекламных вывесок, POS-материалов и интерьерных изделий. Производство и офис находится в Москве.

Наша компания за годы существования воплотила сотни проектов более 1000 проектов: таблички на дверь, настольные дисплеи, рекламные стенды,

торговые витрины, стойки ресепшены, мебель для офисов, шпонированные панели,

торговое оборудование для магазинов и застройку шоурумов, мебель для кафе и ресторанов.