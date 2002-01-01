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Trading Equipment (ТРЕК) Мебель на заказ
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    • Производим нестандартную мебель, торговое оборудование, интерьерные изделия, рекламные вывески, POS-материалы.

    Проектируем офисы, магазины, квартиры; от дизайна до монтажа мебели, включая строительную отделку, освещение и декоративное украшение к открытию.



    Наши клиенты - частные лица, магазины, дизайнеры, проектные бюро, архитекторы. Год основания компании 2002 год.

    Компания Trading Equipment владеет крупнейшим в России комплексом по производству нестандартной мебели на заказ, торгового оборудования,

    рекламных вывесок, POS-материалов и интерьерных изделий. Производство и офис находится в Москве.

    Наша компания за годы существования воплотила сотни проектов более 1000 проектов: таблички на дверь, настольные дисплеи, рекламные стенды,

    торговые витрины, стойки ресепшены, мебель для офисов, шпонированные панели,

    торговое оборудование для магазинов и застройку шоурумов, мебель для кафе и ресторанов.

    Услуги
    • Нестандартное торговое оборудование
    • Нестандартная мебель
    • Стойки ресепшн
    • Рекламные стойки
    • Офисная мебель на заказ
    • POS-материалы
    Регионы обслуживания
    • Торговое оборудование
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    Варшавское шоссе, д. 170 Г
    117405 Москва, Россия
    Россия
    +7-4959846460 www.trade-eq.ru
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