Производим нестандартную мебель, торговое оборудование, интерьерные изделия, рекламные вывески, POS-материалы.
Проектируем офисы, магазины, квартиры; от дизайна до монтажа мебели, включая строительную отделку, освещение и декоративное украшение к открытию.
Наши клиенты - частные лица, магазины, дизайнеры, проектные бюро, архитекторы. Год основания компании 2002 год.
Компания Trading Equipment владеет крупнейшим в России комплексом по производству нестандартной мебели на заказ, торгового оборудования,
рекламных вывесок, POS-материалов и интерьерных изделий. Производство и офис находится в Москве.
Наша компания за годы существования воплотила сотни проектов более 1000 проектов: таблички на дверь, настольные дисплеи, рекламные стенды,
торговые витрины, стойки ресепшены, мебель для офисов, шпонированные панели,
торговое оборудование для магазинов и застройку шоурумов, мебель для кафе и ресторанов.
- Услуги
- Нестандартное торговое оборудование
- Нестандартная мебель
- Стойки ресепшн
- Рекламные стойки
- Офисная мебель на заказ
- POS-материалы
- Регионы обслуживания
- Торговое оборудование
- Москва
- Россия
- Адрес
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Варшавское шоссе, д. 170 Г
117405 Москва, Россия
Россия
+7-4959846460 www.trade-eq.ru