Архитектурное бюро Pro1Dom предлагает услуги по индивидуальному проектированию домов и коттеджей, строительству, а также подготовку дизайн-проекта интерьера Вашего будущего дома. В качестве более оперативного и доступного решения – готовые типовые проекты домов, каждый из которых представляет собой полный набор проектной документации (архитектурные решения, конструктивные решения, инженерные разделы) для возведения здания. Также, выбранный типовой проект может быть индивидуально доработан нашими специалистами, исходя из Ваших пожеланий. В компетенции специалистов нашего проектного бюро – не только разработка документации для частного сектора, но и решение более масштабных задач: проектирование многоэтажных жилых комплексов, целых микрорайонов, объектов промышленного назначения и т.д.

Архитектурное бюро Pro1Dom так же предлагает услуги по разработке презентационного материала в VR-среде.

Мы проектируем на понятном для Вас языке!



