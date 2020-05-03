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Parametric Arch
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Parametric Arch, Parametric Arch Parametric Arch Ванная комнатаМебель для ванной Дерево Эффект древесины
    Parametric Arch, Parametric Arch Parametric Arch Спальная комната Кровати и изголовья
    Parametric Arch, Parametric Arch Parametric Arch Столовая комнатаСтолы
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    Parametric Arch

    В студии P.metric мы проектируем и производим высококачественную мебель, авторские аксессуары интерьера и экстерьера и малые архитектурные формы. Используя огромный опыт и собственные производственные мощности, наши дизайнеры и конструкторы создают нестандартные предметы дизайна для квартир и частных домов, офисов компаний, кафе, ресторанов и общественных мест. Мы привносим в повседневную жизнь уникальные предметы и интересные истории. Мы любим то, что мы делаем.

    Услуги
    дизайн
    Регионы обслуживания
    В России и за рубежом
    Адрес
    Красногвардейский переулок 15 В
    197342 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9217500683 parametricarch.com
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