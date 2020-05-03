В студии P.metric мы проектируем и производим высококачественную мебель, авторские аксессуары интерьера и экстерьера и малые архитектурные формы. Используя огромный опыт и собственные производственные мощности, наши дизайнеры и конструкторы создают нестандартные предметы дизайна для квартир и частных домов, офисов компаний, кафе, ресторанов и общественных мест. Мы привносим в повседневную жизнь уникальные предметы и интересные истории. Мы любим то, что мы делаем.