В студии P.metric мы проектируем и производим высококачественную мебель, авторские аксессуары интерьера и экстерьера и малые архитектурные формы. Используя огромный опыт и собственные производственные мощности, наши дизайнеры и конструкторы создают нестандартные предметы дизайна для квартир и частных домов, офисов компаний, кафе, ресторанов и общественных мест. Мы привносим в повседневную жизнь уникальные предметы и интересные истории. Мы любим то, что мы делаем.
- Услуги
- дизайн
- Регионы обслуживания
- В России и за рубежом
- Адрес
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Красногвардейский переулок 15 В
197342 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9217500683 parametricarch.com