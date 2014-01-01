Для меня, дизайн - это не только работа, прежде всего,- это игра. Нарушение традиций, смешивание материалов, эксперименты с цветами и поиск собственного облика помещения.
- Услуги
- Дизайн интерьеров квартир
- общественных помещений.
- Регионы обслуживания
- Красноярск
- Награды компании
- Финалист конкурса
Design concept 2014. Специальный приз Спонсоров Конкурса.
- ФИналист конкурса
Design concept 2015. Выбор организаторов конкурса.
- Финалист конкурса
- Адрес
-
660093 Красноярск
Россия
daria-mezentseva.ru