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DARIA_MEZENTSEVA
Дизайнеры интерьера Красноярск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Изящный, спокойный, упорядоченный..., DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Гостиные в эклектичном стиле
    Изящный, спокойный, упорядоченный..., DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Гостиные в эклектичном стиле
    Изящный, спокойный, упорядоченный..., DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Изящный, спокойный, упорядоченный...
    Лёгкость классики, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Столовая комната в классическом стиле
    Лёгкость классики, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Гостиная в классическом стиле
    Лёгкость классики, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Гостиная в классическом стиле
    +4
    Лёгкость классики
    Иллюзия лофта, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Кухня в стиле лофт
    Иллюзия лофта, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Кухня в стиле лофт
    Иллюзия лофта, DARIA_MEZENTSEVA DARIA_MEZENTSEVA Кухня в стиле лофт
    +3
    Иллюзия лофта

    Для меня, дизайн - это не только работа, прежде всего,- это игра. Нарушение традиций, смешивание материалов, эксперименты с цветами и поиск собственного облика помещения.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров квартир
    • общественных помещений.
    Регионы обслуживания
    Красноярск
    Награды компании
    • Финалист конкурса Design concept 2014. Специальный приз Спонсоров Конкурса.
    • ФИналист конкурса Design concept 2015. Выбор организаторов конкурса.
    Адрес
    660093 Красноярск
    Россия
    daria-mezentseva.ru
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