U.LOFT — мастерская дизайнерской мебели и предметов интерьера. Мы делаем стильные вещи ручной работы в самом популярном на сегодняшний день направлении.
У нас Вы можете заказать изготовление на заказ любой мебели в стиле Лофт из любого каталога, по фотографиям или картинкам, по собственным эскизам или чертежам – мы учтем все Ваши пожелания и предпочтения!Вся мебель изготавливается из натурального массива дерева с применением высококачественных материалов. Мы являемся прямыми производителями данной мебели.Наша мастерская гарантирует высокое качество и четкое соблюдение сроков. Отдавая изготовление мебели Лофт в наши руки будьте уверены, что она прослужит Вам долгие годы.
Сотрудничаем с дизайнерами!
- Услуги
- еб, м и лофт
- Регионы обслуживания
- Иваново и Россия
- Адрес
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153000 Иваново, Россия
Россия
+7-9963547787 www.uloftstore.com