U.LOFT — мастерская дизайнерской мебели и предметов интерьера. Мы делаем стильные вещи ручной работы в самом популярном на сегодняшний день направлении.

У нас Вы можете заказать изготовление на заказ любой мебели в стиле Лофт из любого каталога, по фотографиям или картинкам, по собственным эскизам или чертежам – мы учтем все Ваши пожелания и предпочтения!Вся мебель изготавливается из натурального массива дерева с применением высококачественных материалов. Мы являемся прямыми производителями данной мебели.Наша мастерская гарантирует высокое качество и четкое соблюдение сроков. Отдавая изготовление мебели Лофт в наши руки будьте уверены, что она прослужит Вам долгие годы.





Сотрудничаем с дизайнерами!