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U.LOFT
Мебель и аксессуары Иваново, Россия
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    • Барная стойка из слэбов карагача

    U.LOFT — мастерская дизайнерской мебели и предметов интерьера. Мы делаем стильные вещи ручной работы в самом популярном на сегодняшний день направлении.

    У нас Вы можете заказать изготовление на заказ любой мебели в стиле Лофт из любого каталога, по фотографиям или картинкам, по собственным эскизам или чертежам – мы учтем все Ваши пожелания и предпочтения!Вся мебель изготавливается из натурального массива дерева с применением высококачественных материалов. Мы являемся прямыми производителями данной мебели.Наша мастерская гарантирует высокое качество и четкое соблюдение сроков. Отдавая изготовление мебели Лофт в наши руки будьте уверены, что она прослужит Вам долгие годы.


    Сотрудничаем с дизайнерами!

    Услуги
    еб, м и лофт
    Регионы обслуживания
    Иваново и Россия
    Адрес
    153000 Иваново, Россия
    Россия
    +7-9963547787 www.uloftstore.com
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