Дизайн интерьера Нур-Султан (Астана) - студия дизайна в столице Казахстана. Более 5 лет опыта создания и ведения дизайн проектов. Слаженная команда высококлассных специалистов. Наши сотрудники проходят повышения квалификация ежегодно!
Студия дизайна Biar разработает пакет чертежей, визуализации помещений и посчитает будущие затраты по ремонту.
Профессиональные дизайнеры интерьеров Biar имеют опыт работы в сфере жилого, коммерческого (кафе, рестораны, спорткомплексы) и гостиничного дизайна. Мы внимаем и можем дать свои рекомендации, в выборе тех или иных решений, чтобы дать вам образ жизни, который вы действительно хотите.
Благодаря комплексному набору креативных услуг каждый созданный интерьер полностью уникален. Студия не ограничивается определением стиля дома, а предлагает индивидуальную дизайнерскую услугу, адаптированную к личному стилю каждого клиента, требованиям проекта и архитектуре объекта недвижимости. Культивируя правильный баланс между зданием и его интерьером, наш целостный этос приводит к созданию текучих, наполненных светом пространств, которые соединяются с их архитектурным окружением.
Чертежи:
- Обмерный план
- План реконструкции / перепланировки
- План пола с плинтусами
- План электрики (схемы розеток, осветительных приборов, выключателей)
- План потолка (с обозначением коробов и т.д)
- Развертки по каждой стене
Также в дизайн проект входит: 3D визуализация и лист расходов.
Звоните, пишите!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- создание дизайн проекта
- Регионы обслуживания
- Астана
- Казахстан
- Нур-Султан
- Алматы
- Дубай
- Москва
- Германия
- Европа
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- Адрес
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Иманова 19
010000 Астана, Казахстан
Казахстан
+7-7780000834 biar.kz