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Дизайн интерьера Астана Biar
Дизайнеры интерьера Астана, Казахстан
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в Астане (Нур-Султан) - в стиле неоклассика, Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Спальня в классическом стиле
    Дизайн квартиры в Астане (Нур-Султан) - в стиле неоклассика, Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Спальня в классическом стиле
    Дизайн квартиры в Астане (Нур-Султан) - в стиле неоклассика, Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Спальня в классическом стиле
    +3
    Дизайн квартиры в Астане (Нур-Султан) - в стиле неоклассика
    Дизайн квартиры в современном стиле (Только Кухня), Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в современном стиле (Только Кухня), Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в современном стиле (Только Кухня), Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    Дизайн квартиры в современном стиле (Только Кухня)
    Дизайн проект квартиры Астана , Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры Астана , Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры Астана , Дизайн интерьера Астана Biar Дизайн интерьера Астана Biar Кухня в стиле минимализм
    +2
    Дизайн проект квартиры Астана

    Дизайн интерьера Нур-Султан (Астана) - студия дизайна в столице Казахстана. Более 5 лет опыта создания и ведения дизайн проектов. Слаженная команда высококлассных специалистов. Наши сотрудники проходят повышения квалификация ежегодно!

    Студия дизайна Biar разработает пакет чертежей, визуализации помещений и посчитает будущие затраты по ремонту.

    Профессиональные дизайнеры интерьеров Biar имеют опыт работы в сфере жилого, коммерческого (кафе, рестораны, спорткомплексы) и гостиничного дизайна. Мы внимаем и можем дать свои рекомендации, в выборе тех или иных решений, чтобы дать вам образ жизни, который вы действительно хотите.

    Благодаря комплексному набору креативных услуг каждый созданный интерьер полностью уникален. Студия не ограничивается определением стиля дома, а предлагает индивидуальную дизайнерскую услугу, адаптированную к личному стилю каждого клиента, требованиям проекта и архитектуре объекта недвижимости. Культивируя правильный баланс между зданием и его интерьером, наш целостный этос приводит к созданию текучих, наполненных светом пространств, которые соединяются с их архитектурным окружением.

    Чертежи:

    1. Обмерный план
    2. План реконструкции / перепланировки
    3. План пола с плинтусами
    4. План электрики (схемы розеток, осветительных приборов, выключателей)
    5. План потолка (с обозначением коробов и т.д)
    6. Развертки по каждой стене


    Также в дизайн проект входит: 3D визуализация и лист расходов.

    Звоните, пишите!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • создание дизайн проекта
    Регионы обслуживания
    • Астана
    • Казахстан
    • Нур-Султан
    • Алматы
    • Дубай
    • Москва
    • Германия
    • Европа
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    Иманова 19
    010000 Астана, Казахстан
    Казахстан
    +7-7780000834 biar.kz

    Отзыв

    Арман Искак
    Был опыт взаимодействия с дизайн студией интерьера Biar.kz, та что находится в Астане. Остались положительные эмоции, эти ребята могут облегчить ведения ремонта. Поскольку мы очень заняты, нас это спасало. Благодарю и могу рекомендовать
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
    Редактировать
    Самат Нурхамитов
    Спасибо! Отлично поработали
    больше 2 лет назад
    Tiara Studio
    Помогли выбрать краску, организовать удобную расстановку мебели. Получилось красиво !) спасибо!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 7
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