Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров. Опыт работы в этой сфере 18 лет. Готова предложить весь комплекс услуг по разработки проекта и его реализации . Работа по проектированию может вестись удаленно. Гибкая ценовая политика!