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Natali Kosyakina
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Семейные ценности, Natali Kosyakina Natali Kosyakina Гостиные в эклектичном стиле
    Семейные ценности, Natali Kosyakina Natali Kosyakina Гостиные в эклектичном стиле
    Семейные ценности, Natali Kosyakina Natali Kosyakina Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +16
    Семейные ценности

    Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров. Опыт работы в этой сфере 18 лет. Готова предложить весь комплекс услуг по разработки проекта и его реализации . Работа по проектированию может вестись удаленно. Гибкая ценовая политика!

    Регионы обслуживания
    • Нижний Новгород
    • Нижегородская область
    • Москва и другие города РФ.
    • Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Награды компании
    Имею ряд дипломов и сертификатов, публикации проектов в журналах .
    Адрес
    603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9506185232

    Отзыв

    irinapenkina79
    Воспользовались консультативной работой по обустройству дома. Работа по подбору материалов и декору велась на протяжении 3х месяцев. В нее входили посещение шоу-румов с мебелью, сантехникой, оптовых торговых точек по отделочным материалам. Понятна была система по качеству и ценообразованию предложенных материалов. Дизайнер Наталья Косякина, с которой мы работали, хорошо разбирается в технических паспортах изделий и проводила маркетинговый мониторинг подобранной продукции по нашей инициативе. Считаю, что благодаря оперативной работе и грамотному подходу к делу дизайнера, мы существенно сэкономили средства и время на проект. Чуть позднее смогу сделать хорошие фото.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2019
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