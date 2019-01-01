Занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых и общественных интерьеров. Опыт работы в этой сфере 18 лет. Готова предложить весь комплекс услуг по разработки проекта и его реализации . Работа по проектированию может вестись удаленно. Гибкая ценовая политика!
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Нижегородская область
- Москва и другие города РФ.
- Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
- Награды компании
- Имею ряд дипломов и сертификатов, публикации проектов в журналах .
- Адрес
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603000 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9506185232