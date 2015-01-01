Как удалить ржавчину с ванны

Время от времени в квартире возникают мелкие проблемы: то кран потечет, то раковина засорится, то лампочка в люстре перегорит. Ничего катастрофичного в этом нет, но в идеале нужно знать, как в считанные минуты решить возникшую…

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