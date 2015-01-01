Вы увидите дизайн помещения еще до начала его реализации; трехмерная модель позволяет продумать дизайн до мелочей; десятки клиентов получили дизайн мирового уровня; индивидуальный подход к каждому Заказчику; авторский надзор при внедрении дизайна в жизнь!
- Услуги
- т.е. разработка концепции дизайна интерьеров квартир
- домов
- общественных заведений и любых других помещений. А также все
- что необходимо для его воплощения: замер
- 3D-визуализация
- папка чертежей
- подбор отделочных материалов
- мебели
- текстиля
- сан.техники
- осветительных приборов и т.д.
- консультации
- декорирование
- авторское сопровождение.
- Показать все 14 услуги
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону и г.Ростов-на-Дону
- Адрес
-
344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9518220077 ignatievadesign.com
г.Ростов-на-Дону