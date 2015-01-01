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Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • МОЯ ВСЕЛЕННАЯ, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    МОЯ ВСЕЛЕННАЯ, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    МОЯ ВСЕЛЕННАЯ, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +24
    МОЯ ВСЕЛЕННАЯ
    Ignatieva Design for men, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Гостиная в стиле минимализм
    Ignatieva Design for men, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой
    Ignatieva Design for men, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой
    +24
    Ignatieva Design for men
    Розовый кварц, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Столовая комната в стиле минимализм
    Розовый кварц, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Розовый кварц, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Спальня в стиле минимализм
    +11
    Розовый кварц
    Цветущий миндаль, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Керамика Белый
    Цветущий миндаль, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Плитка Черный
    Цветущий миндаль, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +47
    Цветущий миндаль
    Крым наш!!!, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коммерческие помещения Алюминий / Цинк Черный
    Крым наш!!!, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коммерческие помещения Дерево Коричневый
    Крым наш!!!, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коммерческие помещения Камень Черный
    +2
    Крым наш!!!
    Фамильный загородный дом, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Детская комнатa в стиле кантри Дерево Розовый
    Фамильный загородный дом, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Ванная комната в стиле кантри Керамика Бежевый
    Фамильный загородный дом, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри Металл Бежевый
    +9
    Фамильный загородный дом
    Показать все 17 проекты

    Вы увидите дизайн помещения еще до начала его реализации; трехмерная модель позволяет продумать дизайн до мелочей; десятки клиентов получили дизайн мирового уровня; индивидуальный подход к каждому Заказчику; авторский надзор при внедрении дизайна в жизнь!

    Услуги
    • т.е. разработка концепции дизайна интерьеров квартир
    • домов
    • общественных заведений и любых других помещений. А также все
    • что необходимо для его воплощения: замер
    • 3D-визуализация
    • папка чертежей
    • подбор отделочных материалов
    • мебели
    • текстиля
    • сан.техники
    • осветительных приборов и т.д.
    • консультации
    • декорирование
    • авторское сопровождение.
    • Показать все 14 услуги
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону и г.Ростов-на-Дону
    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9518220077 ignatievadesign.com
    Законное владение

    г.Ростов-на-Дону

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