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DKART DESIGN
Дизайнеры Москва, Россия
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    DKart design studio  10  лет создает интерьеры, в которых уютно, комфортно и радостно жить и работать. Превращаем квартиры, дома и коммерческие помещения в живые пространства,  имеющие неповторимый облик, харизму, идею, наполненные смыслом и душевным теплом.

    Дизайн интерьера – это точная наука, высокое искусство, творческая фантазия автора, это отражение внутреннего мира человека или семьи, проекция корпоративной культуры компании.  Мы работаем в разных стилях,  без клише, любим сложности и эксперименты, прислушиваемся к мнению заказчика. Мы грамотно решаем технические задачи, заботимся о функциональности и практичности элементов оформления,  стремимся к гармонии и строго следим за качеством при воплощении проекта в жизнь.  Стараемся, чтобы все, кто решил заказать дизайн у нашей компании, влюбились в свой дом или офис с первого взгляда и навсегда.

    Лучше тысячи слов о нас расскажут наши работы. Большинство клиентов приходят к нам по рекомендациям знакомых и затем советует нас своим друзьям.


    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    119501 Москва, Россия
    Россия
    +7-9647714339 dkart.design
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