DKart design studio 10 лет создает интерьеры, в которых уютно, комфортно и радостно жить и работать. Превращаем квартиры, дома и коммерческие помещения в живые пространства, имеющие неповторимый облик, харизму, идею, наполненные смыслом и душевным теплом.

Дизайн интерьера – это точная наука, высокое искусство, творческая фантазия автора, это отражение внутреннего мира человека или семьи, проекция корпоративной культуры компании. Мы работаем в разных стилях, без клише, любим сложности и эксперименты, прислушиваемся к мнению заказчика. Мы грамотно решаем технические задачи, заботимся о функциональности и практичности элементов оформления, стремимся к гармонии и строго следим за качеством при воплощении проекта в жизнь. Стараемся, чтобы все, кто решил заказать дизайн у нашей компании, влюбились в свой дом или офис с первого взгляда и навсегда.

Лучше тысячи слов о нас расскажут наши работы. Большинство клиентов приходят к нам по рекомендациям знакомых и затем советует нас своим друзьям.



