Мы предлагаем разработать оригинальный,неповторимый дизайн интерьера Вашей квартиры,коттеджа,а также профессионально выполняем дизайн общественных помещений.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- коттеджей
- офисов
- кафе
- ресторанов
- магазинов.
- Регионы обслуживания
- Россия и страны СНГ, Европейский Союз и Израиль
- Награды компании
- Финалист конкурса
Кухня в современном стилеhttp://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=61&rbid=9918
- Адрес
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141400 Химки
Россия
+7-9859734002 www.interior-3d.ru