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Никитин Артур
Дизайнеры интерьера Химки
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кабинет в стиле "Лофт"., Никитин Артур Никитин Артур
    Кабинет в стиле "Лофт"., Никитин Артур Никитин Артур
    Кабинет в стиле "Лофт"., Никитин Артур Никитин Артур
    +8
    Кабинет в стиле "Лофт".
    Квартира в ЖК "Юнион парк",г.Москва., Никитин Артур Никитин Артур
    Квартира в ЖК "Юнион парк",г.Москва., Никитин Артур Никитин Артур
    Квартира в ЖК "Юнион парк",г.Москва., Никитин Артур Никитин Артур
    +22
    Квартира в ЖК "Юнион парк",г.Москва.
    Квартира в экостиле., Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
    Квартира в экостиле., Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
    Квартира в экостиле., Никитин Артур Никитин Артур Кухня в стиле модерн
    +5
    Квартира в экостиле.
    Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве, Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве, Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве, Никитин Артур Никитин Артур Гостиная в стиле модерн
    +5
    Дизайн интерьера квартиры на Фрунзенской набережной в Москве

    Мы предлагаем разработать оригинальный,неповторимый дизайн интерьера Вашей квартиры,коттеджа,а также профессионально выполняем дизайн общественных помещений.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • коттеджей
    • офисов
    • кафе
    • ресторанов
    • магазинов.
    Регионы обслуживания
    Россия и страны СНГ, Европейский Союз и Израиль
    Награды компании
    Финалист конкурса Кухня в современном стиле http://www.pinwin.ru/konkurs.php?kact=2&knid=61&rbid=9918
    Адрес
    141400 Химки
    Россия
    +7-9859734002 www.interior-3d.ru
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