15 способов создать яркий интерьер в гостиной

Настроение в интерьере создают детали. Независимо от выбранного стиля и цветовой палитры, именно аксессуары больше всего влияют на общее впечатление от комнаты. Повесьте на стены черно-белые художественные фото с изображением изве…

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