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Monarch Group
Дизайнеры интерьера Бишкек, Киргизия
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    Разработка дизайна интерьера, дизайна экстерьера, дизайна ландшафта. Реализация любых проектов "под ключ". В наличии собственные ремонтные бригады. Имеется свой собственный мебельный цех. Производим мебель любой сложности. Корпусная мебель. Мягкая мебель. Декоративные элементы.
    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн экстрерьера
    • Дизайн
    • Ремонт
    • Ремонт под ключ
    • Строительство
    • мебель
    • Ландшафт
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    Регионы обслуживания
    Бишкек и Киргизия
    Адрес
    Боконбаева 177/1
    720017 Бишкек, Киргизия
    Кыргызстан
    +996-558080818 podkluch.kg
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