Разработка дизайна интерьера, дизайна экстерьера, дизайна ландшафта. Реализация любых проектов "под ключ". В наличии собственные ремонтные бригады. Имеется свой собственный мебельный цех. Производим мебель любой сложности. Корпусная мебель. Мягкая мебель. Декоративные элементы.
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- Регионы обслуживания
- Бишкек и Киргизия
- Адрес
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Боконбаева 177/1
720017 Бишкек, Киргизия
Кыргызстан
+996-558080818 podkluch.kg