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Дом Энергии
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    • Дом Энергии - инженерно-строительная компания работает в Москве и области и оказывает услуги комплексного ремонта, а именно: ремонт квартиры под ключ, коттеджа, дизайнерский ремонт с разработкой проекта и полным спектром необходимых работ и многое другое. Компания работает в разных ценовых категориях (Комфорт, Премиум, Стандарт), предлагая своим клиентам наиболее выгодный вариант сотрудничества. Составление сметы в соответствии с бюджетом, гарантийные обязательства на выполненные работы 3 года, также выполнение инженерных работ. Более 500 выполненных успешных проектов, примеры работ и отзывы клиентов вы можете найти на официальном сайте фирмы.

    Услуги
    ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Ленинская Слобода 19 Бизнес-центр Омега-Плаза
    115280 Москва, Россия
    Россия
    +7-8003014120 www.remont.energyhouse.ru
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