Дом Энергии - инженерно-строительная компания работает в Москве и области и оказывает услуги комплексного ремонта, а именно: ремонт квартиры под ключ, коттеджа, дизайнерский ремонт с разработкой проекта и полным спектром необходимых работ и многое другое. Компания работает в разных ценовых категориях (Комфорт, Премиум, Стандарт), предлагая своим клиентам наиболее выгодный вариант сотрудничества. Составление сметы в соответствии с бюджетом, гарантийные обязательства на выполненные работы 3 года, также выполнение инженерных работ. Более 500 выполненных успешных проектов, примеры работ и отзывы клиентов вы можете найти на официальном сайте фирмы.