С 1993 года сеть салонов "ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" представляет мебель и интерьеры разных направлений и стилей. Фабрики - партнеры салонов - это лидеры и законодатели мод в мировой мебельной индустрии Германии, Америки, Швейцарии, Австрии, Франции и Италии.

"ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" предоставляют концептуальные возможности в области дизайна интерьеров, декора, частной и корпоративной архитектуры.



