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Интерьеры Экстра Класса
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    Интерьеры Экстра Класса
    Интерьеры Экстра Класса
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    С 1993 года сеть салонов "ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" представляет мебель  и интерьеры разных направлений и стилей. Фабрики - партнеры салонов - это лидеры и законодатели мод в мировой мебельной индустрии Германии, Америки, Швейцарии, Австрии, Франции и Италии.

    "ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" предоставляют концептуальные возможности в области дизайна интерьеров, декора, частной и корпоративной архитектуры. 


    Услуги
    • Мебель и интерьеры
    • кухни
    • сантехника
    • аксессуары в наличии и на заказ.
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Комсомольский проспект, 35
    119146 Москва, Россия
    Россия
    +7-4956091326 www.extraint.ru
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