С 1993 года сеть салонов "ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" представляет мебель и интерьеры разных направлений и стилей. Фабрики - партнеры салонов - это лидеры и законодатели мод в мировой мебельной индустрии Германии, Америки, Швейцарии, Австрии, Франции и Италии.
"ИНТЕРЬЕРЫ ЭКСТРА КЛАССА" предоставляют концептуальные возможности в области дизайна интерьеров, декора, частной и корпоративной архитектуры.
- Услуги
- Мебель и интерьеры
- кухни
- сантехника
- аксессуары в наличии и на заказ.
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Комсомольский проспект, 35
119146 Москва, Россия
Россия
+7-4956091326 www.extraint.ru