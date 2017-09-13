Lierne Design специализируется на реализации проектов частных и общественных интерьеров, сочетающих в себе практичность и гармонию. Мы команда профессионалов, которые успешно реализуют желания заказчиков о комфортном, функциональном и красивом жилье. Студия производит разработку дизайн проекта, выполнение рабочих чертежей, осуществление подбора всех элементов интерьера, руководство поставками, авторский надзор. Каждый наш дизайн проект – воплощение мечты заказчика, его характера, стиля жизни и индивидуальных особенностей. Проработка деталей интерьера и создание изящных и функциональных изделий делают каждый из наших интерьеров неповторимым и запоминающимся. Основная задача соединить пожелания заказчика, архитектуру здания и будущий интерьер в единое гармоничное пространство.
- Услуги
- Дизайн интерьера и Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Россия
- Награды компании
- Анна Маркова, опыт работы по специальности: более 8 лет с общественными и частными интерьерами. Публикации проектов в журналах
- Участник и победитель российских и международных конкурсов по художественному творчеству, участник всероссийских пленэров.
- Победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2006,
- Стипендиат Российского Фонда Культуры 2008 и 2009 г,
- Звание «Лауреата I степени» IV Международного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Окно в Европу» 2008 г,
- Победитель молодежного форума «Прорыв» 2009 г,
- Финалист Всероссийского конкурса дизайна объектов среды «Старое в новом» 2012 г,
- Участник конкурса на Дизайн-проект зон общепита в ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» 2016 г.
- Призовое третье место в международном конкурсе Красивые квартиры 2018 в номинации Дизайн объект
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- Адрес
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676567 Москва, Россия
Россия
+7-9153515624 lierne.ru/moscow