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Lierne design
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира - студия для пары, Lierne design Lierne design Кухня в стиле минимализм
    Квартира - студия для пары, Lierne design Lierne design Гостиная в стиле минимализм
    Квартира - студия для пары, Lierne design Lierne design Кухня в стиле минимализм
    +5
    Квартира - студия для пары
    Квартира на ул. Дегунинская, Lierne design Lierne design Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на ул. Дегунинская, Lierne design Lierne design Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира на ул. Дегунинская, Lierne design Lierne design Гостиная в скандинавском стиле
    +18
    Квартира на ул. Дегунинская
    Квартира в ЖК Мосфильмовский, Lierne design Lierne design Кухня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Мосфильмовский, Lierne design Lierne design Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Мосфильмовский, Lierne design Lierne design Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Квартира в ЖК Мосфильмовский
    Интерьеры загородного дома, Lierne design Lierne design Ванная комната в стиле минимализм
    Интерьеры загородного дома, Lierne design Lierne design Ванная комната в стиле минимализм
    Интерьеры загородного дома, Lierne design Lierne design Гостиная в стиле минимализм
    +18
    Интерьеры загородного дома
    Дизайн проект квартиры в ЖК "Виноградный", Lierne design Lierne design Кухня в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в ЖК "Виноградный", Lierne design Lierne design Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн проект квартиры в ЖК "Виноградный", Lierne design Lierne design Ванная комната в стиле минимализм
    +10
    Дизайн проект квартиры в ЖК "Виноградный"

    Lierne Design специализируется на реализации проектов частных и общественных интерьеров, сочетающих в себе практичность и гармонию. Мы команда профессионалов, которые успешно реализуют желания заказчиков о комфортном, функциональном и красивом жилье. Студия производит разработку дизайн проекта, выполнение рабочих чертежей, осуществление подбора всех элементов интерьера, руководство поставками, авторский надзор. Каждый наш дизайн проект – воплощение мечты заказчика, его характера, стиля жизни и индивидуальных особенностей. Проработка деталей интерьера и создание изящных и функциональных изделий делают каждый из наших интерьеров неповторимым и запоминающимся. Основная задача соединить пожелания заказчика, архитектуру здания и будущий интерьер в единое гармоничное пространство.

    Услуги
    Дизайн интерьера и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Россия
    Награды компании
    • Анна Маркова, опыт работы по специальности: более 8 лет с общественными и частными интерьерами. Публикации проектов в журналах
    • Участник и победитель российских и международных конкурсов по художественному творчеству, участник всероссийских пленэров.
    • Победитель Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» 2006,
    • Стипендиат Российского Фонда Культуры 2008 и 2009 г,
    • Звание «Лауреата I степени» IV Международного фестиваля – конкурса детского и юношеского творчества «Окно в Европу» 2008 г,
    • Победитель молодежного форума «Прорыв» 2009 г,
    • Финалист Всероссийского конкурса дизайна объектов среды «Старое в новом» 2012 г,
    • Участник конкурса на Дизайн-проект зон общепита в ЦДиИ «Экспострой на Нахимовском» 2016 г.
    • Призовое третье место в международном конкурсе Красивые квартиры 2018 в номинации Дизайн объект
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    Адрес
    676567 Москва, Россия
    Россия
    +7-9153515624 lierne.ru/moscow
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