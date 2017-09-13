Lierne Design специализируется на реализации проектов частных и общественных интерьеров, сочетающих в себе практичность и гармонию. Мы команда профессионалов, которые успешно реализуют желания заказчиков о комфортном, функциональном и красивом жилье. Студия производит разработку дизайн проекта, выполнение рабочих чертежей, осуществление подбора всех элементов интерьера, руководство поставками, авторский надзор. Каждый наш дизайн проект – воплощение мечты заказчика, его характера, стиля жизни и индивидуальных особенностей. Проработка деталей интерьера и создание изящных и функциональных изделий делают каждый из наших интерьеров неповторимым и запоминающимся. Основная задача соединить пожелания заказчика, архитектуру здания и будущий интерьер в единое гармоничное пространство.