Представляем Вам студию дизайна интерьера INTERIUS. Мы занимаемся проектированием жилых и коммерческих интерьеров в Тюмени и Тюменской области и создаём дизайн интерьеров на протяжении восьми лет. На нашем счету десятки качественно выполненных дизайн-проектов, блестяще побежденных ремонтов и растущая аудитория довольных и преданных заказчиков. Создаём общественные и частные интерьеры в любом стиле и с учётом Ваших пожеланий.

Мы ведущие дизайнеры студии, Анна Сойту и Виктория Захарова, получили высшее образование в ТФ УралГАХА «Институт дизайна» в 2011 г., магистерскую степень в ТГАКИСТ ИАДВИ "Средовой дизайн" в 2013 г., обладаем всероссийскими и международными наградами в области дизайна интерьера и неустанно повышаем профессиональную квалификацию. До создания студии INTERIUS мы состояли в командах, работавших над крупнейшими градостроительными объектами Тюмени.

Сегодня мы рады предложить Вам наши услуги по дизайну интерьера квартир и домов, офисов и ресторанов, частных и общественных пространств любого стиля, назначения и уровня сложности. Мы любим наше дело и с радостью создадим для Вас интерьер Вашей мечты. Члены Союза Дизайнеров России.

Для вашего удобства мы предлагаем комплексное решение - разработку интерьеров и графического оформления (логотип, фирменный стиль, инфографика). Таким образом удается достичь действительно целостного результата.