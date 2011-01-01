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INTERIUS
Дизайнеры интерьера Тюмень, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира, INTERIUS INTERIUS Детская комнатa в стиле минимализм Серый
    Квартира, INTERIUS INTERIUS Спальни для мальчиков Синий
    Квартира, INTERIUS INTERIUS Спальни для девочек Розовый
    +11
    Квартира
    Студия маникюра "Nails moda", INTERIUS INTERIUS Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Студия маникюра "Nails moda", INTERIUS INTERIUS Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Студия маникюра "Nails moda", INTERIUS INTERIUS Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +2
    Студия маникюра "Nails moda"

    Представляем Вам студию дизайна интерьера INTERIUS. Мы занимаемся проектированием жилых и коммерческих интерьеров в Тюмени и Тюменской области и создаём дизайн интерьеров на протяжении восьми лет. На нашем счету десятки качественно выполненных дизайн-проектов, блестяще побежденных ремонтов и растущая аудитория довольных и преданных заказчиков. Создаём общественные и частные интерьеры в любом стиле и с учётом Ваших пожеланий.

    Мы ведущие дизайнеры студии, Анна Сойту и Виктория Захарова, получили высшее образование в ТФ УралГАХА «Институт дизайна» в 2011 г., магистерскую степень в ТГАКИСТ ИАДВИ "Средовой дизайн" в 2013 г., обладаем всероссийскими и международными наградами в области дизайна интерьера и неустанно повышаем профессиональную квалификацию. До создания студии INTERIUS мы состояли в командах, работавших над крупнейшими градостроительными объектами Тюмени.

    Сегодня мы рады предложить Вам наши услуги по дизайну интерьера квартир и домов, офисов и ресторанов, частных и общественных пространств любого стиля, назначения и уровня сложности. Мы любим наше дело и с радостью создадим для Вас интерьер Вашей мечты. Члены Союза Дизайнеров России.

    Для вашего удобства мы предлагаем комплексное решение - разработку интерьеров и графического оформления (логотип, фирменный стиль, инфографика). Таким образом удается достичь действительно целостного результата.

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн прихожей
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Подбор мебели
    • Проект гардеробной
    • Экодизайн
    • Элитный ремонт
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн тамбура
    • Ремонт квартиры в новостройке
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Тюмень
    • Сургут
    • Салехард
    • работаем удаленно с любыми регионами
    • Россия
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    Адрес
    625022 Тюмень, Россия
    Россия
    +7-9829007552 interiusgroup.com
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