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Студия дизайна интерьера Юша Екатерины
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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    • Рада приветствовать Вас на моей страничке!

    Я люблю дома с историей, стараюсь связать новый интерьер с особенностями помещения, сохранив историю.

    Если вы стремитесь радикально обновить интерьер, но при этом оставить нажитое - то вам сюда. Поиск нового применения старому - мое самое любимое занятие.Стили, которым я отдаю предпочтение...

    Нет, стили,которые я беру за основу,добавляя индивидуальности - это скандинавия и лофт.

    Это источники вдохновения, которые помогают создать свое уникальное и гармоничное пространство.

    Зафиксировать один стиль — то же самое, что остановить жизнь.

    Каждый стиль содержит идеи, как азбука — слоги, из которых вы сложите свою собственную историю.

    А именно эти стили-основы можно «размешать»с английской классикой,добавить шарма Провансом и «приправить» исторически-пикантным Арт-деко или свежим и чистым Рустиком.

    Считаю, что дизайн — это не только оптимизация пространства, хоть это и важно, но не нужно забывать о положительных эмоциях и ярких чувствах, которые вызывает интерьер.

    Как с едой: не только полезно, но и вкусно.

    Считаю, что задача дизайнера - создать среду, где будет уютно и душевно, а не картинку из интерьерного журнала.

    И если в спальне идеально не только засыпать, но и просыпаться по выходным и в будни, значит, я все сделала правильно.

    И помните, грамотный дизайн должен нравиться не только хипстерам, но и вашей бабуленьке.

    Услуги
    дизайн интерьера, визуализация и чертежи
    Регионы обслуживания
    россия, европа и Москва, Россия
    Адрес
    190000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9992900813 ws-interior.arxip.com
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