Рада приветствовать Вас на моей страничке!
Я люблю дома с историей, стараюсь связать новый интерьер с особенностями помещения, сохранив историю.
Если вы стремитесь радикально обновить интерьер, но при этом оставить нажитое - то вам сюда. Поиск нового применения старому - мое самое любимое занятие.Стили, которым я отдаю предпочтение...
Нет, стили,которые я беру за основу,добавляя индивидуальности - это скандинавия и лофт.
Это источники вдохновения, которые помогают создать свое уникальное и гармоничное пространство.
Зафиксировать один стиль — то же самое, что остановить жизнь.
Каждый стиль содержит идеи, как азбука — слоги, из которых вы сложите свою собственную историю.
А именно эти стили-основы можно «размешать»с английской классикой,добавить шарма Провансом и «приправить» исторически-пикантным Арт-деко или свежим и чистым Рустиком.
Считаю, что дизайн — это не только оптимизация пространства, хоть это и важно, но не нужно забывать о положительных эмоциях и ярких чувствах, которые вызывает интерьер.
Как с едой: не только полезно, но и вкусно.
Считаю, что задача дизайнера - создать среду, где будет уютно и душевно, а не картинку из интерьерного журнала.
И если в спальне идеально не только засыпать, но и просыпаться по выходным и в будни, значит, я все сделала правильно.
И помните, грамотный дизайн должен нравиться не только хипстерам, но и вашей бабуленьке.
- Услуги
- дизайн интерьера, визуализация и чертежи
- Регионы обслуживания
- россия, европа и Москва, Россия
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