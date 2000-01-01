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iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской
Дизайнеры интерьера Краснодар, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера для частного дома, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Спальня в колониальном стиле
    Дизайн интерьера для частного дома, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Кухня в колониальном стиле
    Дизайн интерьера для частного дома, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Кухня в колониальном стиле
    +9
    Дизайн интерьера для частного дома
    Дизайн интерьера для квартиры, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Ванная в колониальном стиле
    Дизайн интерьера для квартиры, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Ванная в колониальном стиле
    Дизайн интерьера для квартиры, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Спальня в колониальном стиле
    +9
    Дизайн интерьера для квартиры
    Дизайн интерьера для торговых площадей, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Конференц-центры в азиатском стиле
    Дизайн интерьера для торговых площадей, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Конференц-центры в азиатском стиле
    Дизайн интерьера для торговых площадей, iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской iDesign студия дизайна интерьера Ирины Бобровской Конференц-центры в азиатском стиле
    Дизайн интерьера для торговых площадей

    iDesign– дизайн-студия, состоящая из команды

    профессионалов, предоставляет

    высококвалифицированные услуги по

    дизайну интерьера и экстерьера частных

    и общественных помещений. Студия

    разрабатывает бизнес пространства

    магазинов и бутиков, гостиниц и отелей,

    ресторанов и кафе, клиник и оздоровительных

    центров, фитнес-клубов, салонов красоты

    и СПА. Каждый дизайн-проект создаётся

    с учётом индивидуального подхода к

    клиенту и разрабатывается на основе

    уникального идейного замысла в сочетании

    с безупречным качеством исполнения. Мы

    с успехом реализуем проекты для жилых

    и общественных помещений уже более 20

    лет. Постоянное наблюдение за мировыми

    тенденциями в сфере дизайна интерьеров

    и трендами предметного дизайна (мебель,

    освещение и предметы декора) позволяет

    создавать визуально актуальные

    пространства. Команда студии постоянно

    развивается, совершенствует свои знания

    и вдохновляется, посещая крупнейшие

    выставки и обучающие семинары в стране

    и за рубежом.

    Предоставляя

    удобное комплексное решение «под

    ключ» - наша студия помогает вам избавиться

    от хлопот и рисков, связанных с ремонтом

    и дизайном интерьера.

    В основе нашего подхода к разработке

    индивидуального дизайн-проекта

    лежит реалистичная визуализация, в

    соответствии с которой каждое помещение

    представлено таким, каким оно будет,

    включая цветовое решение, текстуру всех

    элементов декора, мебели и других

    деталей.

    Такой подход даёт возможность клиенту

    контролировать процесс создания проекта

    ещё на этапе разработки и исключает

    риск возникновения неожиданного и

    неудовлетворительного конечного

    результата.

    Стоимость работ по разработке дизайн-проекта

    интерьеров жилых помещений в среднем

    2500 руб/м2, коммерческих в среднем 2000

    руб/м2.


    В дополнение к проекту, мы разрабатываем

    полный комплект чертежей для обеспечения

    наиболее точного и быстрого процесса

    строительства, а также осуществляем

    подбор отделочных материалов, мебели,

    предметов декора. Это поможет сэкономить

    время, которое бы потребовалось на

    посещение магазинов и интерьерных

    салонов, для выбора соответствующих

    дизайн-проекту элементов наполнения

    интерьера. После завершения работ по

    разработке дизайна интерьера, мы также

    предлагаем услугу авторского надзора,

    которая позволяет максимально

    контролировать весь процесс реализации

    проекта в соответствии с идейным замыслом

    и гарантируя его завершение в договорные

    сроки, защищая вас от любых возможных

    ошибок.

    Энтузиазм нашей команды, талант и профессионализм

    приносят вам наилучший возможный

    результат. А наша философия, ориентированная

    на клиента, и стремление сделать процесс

    сотрудничества легким и удобным экономят

    массу вашего времени и сил.

    Словом, это ДИЗАЙН, каким он и должен быть. 




    Услуги
    • Дизайн гостиниц и отелей
    • Дизайн интерьера для салона красоты
    • Дизайн интерьера для торговых площадей
    • Дизайн интерьера для элитной квартиры
    • Дизайн интерьера для спортивного центра
    • Дизайн интерьера для квартиры
    Регионы обслуживания
    Краснодар и Россия
    Адрес
    г. Краснодар, ул.Минская, 122/14
    350004 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-8612421434 interior-idesign.ru
    Законное владение

    350063

    г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная,

    д.64 кв.149        

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