iDesign– дизайн-студия, состоящая из команды

профессионалов, предоставляет

высококвалифицированные услуги по

дизайну интерьера и экстерьера частных

и общественных помещений. Студия

разрабатывает бизнес пространства

магазинов и бутиков, гостиниц и отелей,

ресторанов и кафе, клиник и оздоровительных

центров, фитнес-клубов, салонов красоты

и СПА. Каждый дизайн-проект создаётся

с учётом индивидуального подхода к

клиенту и разрабатывается на основе

уникального идейного замысла в сочетании

с безупречным качеством исполнения. Мы

с успехом реализуем проекты для жилых

и общественных помещений уже более 20

лет. Постоянное наблюдение за мировыми

тенденциями в сфере дизайна интерьеров

и трендами предметного дизайна (мебель,

освещение и предметы декора) позволяет

создавать визуально актуальные

пространства. Команда студии постоянно

развивается, совершенствует свои знания

и вдохновляется, посещая крупнейшие

выставки и обучающие семинары в стране

и за рубежом.

Предоставляя

удобное комплексное решение «под

ключ» - наша студия помогает вам избавиться

от хлопот и рисков, связанных с ремонтом

и дизайном интерьера.

В основе нашего подхода к разработке

индивидуального дизайн-проекта

лежит реалистичная визуализация, в

соответствии с которой каждое помещение

представлено таким, каким оно будет,

включая цветовое решение, текстуру всех

элементов декора, мебели и других

деталей.

Такой подход даёт возможность клиенту

контролировать процесс создания проекта

ещё на этапе разработки и исключает

риск возникновения неожиданного и

неудовлетворительного конечного

результата.

Стоимость работ по разработке дизайн-проекта

интерьеров жилых помещений в среднем

2500 руб/м2, коммерческих в среднем 2000

руб/м2.





В дополнение к проекту, мы разрабатываем

полный комплект чертежей для обеспечения

наиболее точного и быстрого процесса

строительства, а также осуществляем

подбор отделочных материалов, мебели,

предметов декора. Это поможет сэкономить

время, которое бы потребовалось на

посещение магазинов и интерьерных

салонов, для выбора соответствующих

дизайн-проекту элементов наполнения

интерьера. После завершения работ по

разработке дизайна интерьера, мы также

предлагаем услугу авторского надзора,

которая позволяет максимально

контролировать весь процесс реализации

проекта в соответствии с идейным замыслом

и гарантируя его завершение в договорные

сроки, защищая вас от любых возможных

ошибок.

Энтузиазм нашей команды, талант и профессионализм

приносят вам наилучший возможный

результат. А наша философия, ориентированная

на клиента, и стремление сделать процесс

сотрудничества легким и удобным экономят

массу вашего времени и сил.

Словом, это ДИЗАЙН, каким он и должен быть.











