iDesign– дизайн-студия, состоящая из команды
профессионалов, предоставляет
высококвалифицированные услуги по
дизайну интерьера и экстерьера частных
и общественных помещений. Студия
разрабатывает бизнес пространства
магазинов и бутиков, гостиниц и отелей,
ресторанов и кафе, клиник и оздоровительных
центров, фитнес-клубов, салонов красоты
и СПА. Каждый дизайн-проект создаётся
с учётом индивидуального подхода к
клиенту и разрабатывается на основе
уникального идейного замысла в сочетании
с безупречным качеством исполнения. Мы
с успехом реализуем проекты для жилых
и общественных помещений уже более 20
лет. Постоянное наблюдение за мировыми
тенденциями в сфере дизайна интерьеров
и трендами предметного дизайна (мебель,
освещение и предметы декора) позволяет
создавать визуально актуальные
пространства. Команда студии постоянно
развивается, совершенствует свои знания
и вдохновляется, посещая крупнейшие
выставки и обучающие семинары в стране
и за рубежом.
Предоставляя
удобное комплексное решение «под
ключ» - наша студия помогает вам избавиться
от хлопот и рисков, связанных с ремонтом
и дизайном интерьера.
В основе нашего подхода к разработке
индивидуального дизайн-проекта
лежит реалистичная визуализация, в
соответствии с которой каждое помещение
представлено таким, каким оно будет,
включая цветовое решение, текстуру всех
элементов декора, мебели и других
деталей.
Такой подход даёт возможность клиенту
контролировать процесс создания проекта
ещё на этапе разработки и исключает
риск возникновения неожиданного и
неудовлетворительного конечного
результата.
Стоимость работ по разработке дизайн-проекта
интерьеров жилых помещений в среднем
2500 руб/м2, коммерческих в среднем 2000
руб/м2.
В дополнение к проекту, мы разрабатываем
полный комплект чертежей для обеспечения
наиболее точного и быстрого процесса
строительства, а также осуществляем
подбор отделочных материалов, мебели,
предметов декора. Это поможет сэкономить
время, которое бы потребовалось на
посещение магазинов и интерьерных
салонов, для выбора соответствующих
дизайн-проекту элементов наполнения
интерьера. После завершения работ по
разработке дизайна интерьера, мы также
предлагаем услугу авторского надзора,
которая позволяет максимально
контролировать весь процесс реализации
проекта в соответствии с идейным замыслом
и гарантируя его завершение в договорные
сроки, защищая вас от любых возможных
ошибок.
Энтузиазм нашей команды, талант и профессионализм
приносят вам наилучший возможный
результат. А наша философия, ориентированная
на клиента, и стремление сделать процесс
сотрудничества легким и удобным экономят
массу вашего времени и сил.
Словом, это ДИЗАЙН, каким он и должен быть.
- Услуги
- Дизайн гостиниц и отелей
- Дизайн интерьера для салона красоты
- Дизайн интерьера для торговых площадей
- Дизайн интерьера для элитной квартиры
- Дизайн интерьера для спортивного центра
- Дизайн интерьера для квартиры
- Регионы обслуживания
- Краснодар и Россия
- Адрес
-
г. Краснодар, ул.Минская, 122/14
350004 Краснодар, Россия
Россия
+7-8612421434 interior-idesign.ru
350063
г.Краснодар, ул.Кубанская Набережная,
д.64 кв.149