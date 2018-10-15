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Марина Аксаева
Дизайнеры интерьера Краснодар, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • кафе на фуд-корте, Марина Аксаева Марина Аксаева Конференц-центры в эклектичном стиле Бирюзовый
    кафе на фуд-корте, Марина Аксаева Марина Аксаева Конференц-центры в эклектичном стиле Бирюзовый
    кафе на фуд-корте, Марина Аксаева Марина Аксаева Конференц-центры в эклектичном стиле
    +1
    кафе на фуд-корте
    квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева Встроенные кухни Белый
    квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева Столовая комната в скандинавском стиле Белый
    квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева Гостиная в скандинавском стиле Белый
    квартира в Краснодаре
    Квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева Гостиные в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Квартира в Краснодаре, Марина Аксаева Марина Аксаева балконы
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    Квартира в Краснодаре

    Разработка и создание дизайн-проекта интерьера жилых и не жилых помещений. Индивидуальный подход к каждому проекту. Состав проекта формируется исходя из требований заказчика. Представляю возможность получить полный комплект чертежей, ведомостей и спецификаций, необходимых для осуществления ремонтных работ, а также качественную 3d визуализацию для полного представления будущего интерьера.

    Возможно авторское сопровождение проекта до его полного завершения, в ходе которого гарантировано соблюдение всех задумок дизайнера.

    Помощь в подборе отделочных материалов, предметов мебели, аксессуаров и текстиля.Предоставляемые услуги:Выбор мебели, Дизайн лоджии, Дизайн ванной комнаты, Дизайн винного погреба, Дизайн детской, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн кладовок, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн прихожей, Дизайн тамбура, Евроремонт, Консультация по цвету, План дома, Планировка пространства, Предпродажная подготовка квартиры, Проект гардеробной, Украшение дома, Чертежи на заказ

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Чертежи
    • Комплектация проекта
    • Сопровождение проекта
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Краснодар, Россия
    Адрес
    ул им. Тургенева, д 193
    350078 Краснодар, Россия
    Россия
    +7-9184734735
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