Разработка и создание дизайн-проекта интерьера жилых и не жилых помещений. Индивидуальный подход к каждому проекту. Состав проекта формируется исходя из требований заказчика. Представляю возможность получить полный комплект чертежей, ведомостей и спецификаций, необходимых для осуществления ремонтных работ, а также качественную 3d визуализацию для полного представления будущего интерьера.

Возможно авторское сопровождение проекта до его полного завершения, в ходе которого гарантировано соблюдение всех задумок дизайнера.

Помощь в подборе отделочных материалов, предметов мебели, аксессуаров и текстиля.Предоставляемые услуги:Выбор мебели, Дизайн лоджии, Дизайн ванной комнаты, Дизайн винного погреба, Дизайн детской, Дизайн детской спальни, Дизайн игровой комнаты, Дизайн кладовок, Дизайн кухни, Дизайн освещения, Дизайн прихожей, Дизайн тамбура, Евроремонт, Консультация по цвету, План дома, Планировка пространства, Предпродажная подготовка квартиры, Проект гардеробной, Украшение дома, Чертежи на заказ