Дизайнеры студии "АрхПредмет" предлагают полный спектр услуг: от архитектурного проектирования до авторского сопровождения и полной комплектации проекта. Мы не выделяем предпочтительных стилей в работе , а отталкиваемся от предпочтений заказчика — к каждому проекту подходим индивидуально вне зависимости от его сложности. И все же у реализованных объектов студии есть одна объединяющая черта — элегантность и практичность.
У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию.
Работаем как по всей Беларуси так и по всему мир. Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.
Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Минск и Беларусь
- Адрес
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ул.Тростенецкая 3-602
220033 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-291521805 arh-predmet.by