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АрхПредмет
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
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    • Дизайнеры студии "АрхПредмет" предлагают полный спектр услуг: от архитектурного проектирования до авторского сопровождения и полной комплектации проекта. Мы не выделяем предпочтительных стилей в работе , а отталкиваемся от предпочтений заказчика — к каждому проекту подходим индивидуально вне зависимости от его сложности. И все же у реализованных объектов студии есть одна объединяющая черта — элегантность и практичность.

    У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию. 

    Работаем как по всей Беларуси так и по всему мир. Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.

    Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Минск и Беларусь
    Адрес
    ул.Тростенецкая 3-602
    220033 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-291521805 arh-predmet.by
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