Дизайнеры студии "АрхПредмет" предлагают полный спектр услуг: от архитектурного проектирования до авторского сопровождения и полной комплектации проекта. Мы не выделяем предпочтительных стилей в работе , а отталкиваемся от предпочтений заказчика — к каждому проекту подходим индивидуально вне зависимости от его сложности. И все же у реализованных объектов студии есть одна объединяющая черта — элегантность и практичность.

У нас богатый опыт работы с частными объектами и объектами общественного назначения: бары, кафе, офисы.В год нашим небольшим коллективом студии разрабатывается более 100 проектов в области архитектуры и дизайна. Мы не стоим на месте, всегда развиваемся и повышаем свою квалификацию.

Работаем как по всей Беларуси так и по всему мир. Разрабатывали проекты в России, Литве, Ливане, Тайланде.

Любим и умеем хорошо работать — работа для нас хобби.







