Матрас.ру - 13 лет занимаемся ортопедической продукцией, включая
подушки и матрасы. На нашем сайте есть онлайн консультант, который поможет вам подобрать что-то из этого, наша служба доставки будет у порога вашего дома в течении 3-х дней. А если вам нужен матрас нестандартного размера, то мы
изготовим его специально для вас без предоплаты. Мы работаем только с проверенными поставщиками и распространяем на всю продукцию нашу фирменную гарантию.
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- Регионы обслуживания
- Раменское, Московская область, Россия
- Адрес
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ул. Космонавтов, д. 40
140105 Раменское, Московская область, Россия
Россия
+7-4991131863 ramenskoe.matras.ru