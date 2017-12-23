Мне важно сохранить связь интерьера и экстерьера с архитектурой помещения. Так достигается баланс и гармония цветовых и стилевых решений. Я использую природные материалы, создаю игру контрастов, тонко выдерживаю стиль и прорабатываю его до мельчайших деталей. Экологичность, свобода, минимализм, расставление нужных акцентов – это часть того, чего я придерживаюсь в своей работе. Такой подход и видение разделяют и мои заказчики, ведь для меня важно говорить с ними на одном языке.