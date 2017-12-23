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Olga Gorbunova interior bureau
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Открытая лаунж-веранда на крыше в историческом центре Москвы, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Конференц-центры в стиле модерн Дерево Бежевый
    Открытая лаунж-веранда на крыше в историческом центре Москвы, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Конференц-центры в стиле модерн Дерево Коричневый
    Открытая лаунж-веранда на крыше в историческом центре Москвы, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Конференц-центры в стиле модерн Дерево Белый
    +1
    Открытая лаунж-веранда на крыше в историческом центре Москвы
    Квартира-студия Holland House Wellton Park, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Гостиная в стиле модерн Мрамор Бежевый
    Квартира-студия Holland House Wellton Park, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Гостиная в стиле модерн Дерево Металлический / Серебристый
    Квартира-студия Holland House Wellton Park, Olga Gorbunova interior bureau Olga Gorbunova interior bureau Гардеробная в стиле модерн Дерево Коричневый
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    Квартира-студия Holland House Wellton Park

    Мне важно сохранить связь интерьера и экстерьера с архитектурой помещения. Так достигается баланс и гармония цветовых и стилевых решений. Я использую природные материалы, создаю игру контрастов, тонко выдерживаю стиль и прорабатываю его до мельчайших деталей. Экологичность, свобода, минимализм, расставление нужных акцентов – это часть того, чего я придерживаюсь в своей работе. Такой подход и видение разделяют и мои заказчики, ведь для меня важно говорить с ними на одном языке.

    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Трехпрудный переулок, 4
    123001 Москва, Россия
    Россия
    +7-9169364753 www.olgadecorator.ru
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