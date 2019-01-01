Мы создали коллекцию утилитарных скульптур, которые меняют язык пространства.Наше производство – это экспериментальный полигон, на котором мы разрабатываем новые формы и технологии с нашей уникальной командой.Проект ODINGENIY развивается в нескольких направлениях:

серийное производство дизайнерской мебели

лимитированная коллекционная мебель

создаем артобъекты и предметы искусства

разрабатываем дизайн и технологии для других производств