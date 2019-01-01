Мы создали коллекцию утилитарных скульптур, которые меняют язык пространства.Наше производство – это экспериментальный полигон, на котором мы разрабатываем новые формы и технологии с нашей уникальной командой.Проект ODINGENIY развивается в нескольких направлениях:
серийное производство дизайнерской мебели
лимитированная коллекционная мебель
создаем артобъекты и предметы искусства
разрабатываем дизайн и технологии для других производств
- Услуги
- производство мебели
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- Наша Модульная система вошла в шорт-лист премии ADD AWORDS, ноябрь 2019
- Участники фестиваля архитектуры и дизайна BEST INTERIOR FESTIVAL в Доме Архитектора, ноябрь 2019
- Победители премии BEST FOR LIFE AWARD 2019 в номинации Промышленный дизайн – Авторская мебель, ноябрь 2019
- Участники Сибирской Биеннале искусства и дизайна в городе Новосибирск, октябрь 2019
- Участники выставки молодых дизайнеров Salone Satellite, итальянские кураторы выбрали нас для экспонирования, октябрь 2019
- Участники выставки Maison&Objet в Париже, были в составе Московского Экспортного центра и представляли Москву и российский предметный дизайн, сентябрь 2019
- Участники фестиваля ландшафтного дизайна «Сады и люди» на ВДНХ, август 2019 года
- Участники выставки в Государственном Дарвиновском музее, март-июнь 2019 год
- Финалисты конкурса
Русские Сезоны, стояли в ЦУМе в июне 2018 года. Входим в витрину
Русские сезонына Ebay (витрина представляет лучшее из российского дизайна на мировой рынок)
- Участники Венецианской Биеннале 2018, представляли Россию на этой международной площадке
- Участники Milan Design Week 2018
- Участники экспозиции и конкурса
Salone Satelitteв 2018 в Москве (нас выбрали кураторы итальянской выставки)
- Участники выставки UNO в центре современного искусства МАРС в 2018 году
- Участники выставки
Материальность. Отраженияв Музее Декоративно-прикладного искусства в 2018
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- Адрес
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119285 Москва, Россия
Россия
+7-4996382893 odingeniy.com