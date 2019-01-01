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ODINGENIY
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стеллаж "Крона", ODINGENIY ODINGENIY ГостинаяПолки
    Стеллаж "Крона", ODINGENIY ODINGENIY Рабочий кабинет Шкафы и полки
    Стеллаж "Крона"
    Тумба "Цикл" 185 см с полкой , ODINGENIY ODINGENIY ГостинаяМебель для медиа комнаты Дерево Коричневый
    Тумба "Цикл" 185 см с полкой , ODINGENIY ODINGENIY Прихожая, коридор и лестницыХранение
    Тумба "Цикл" 185 см с полкой
    Тумба "Эскальер", ODINGENIY ODINGENIY Прихожая, коридор и лестницыХранение Дерево Коричневый
    Тумба "Эскальер", ODINGENIY ODINGENIY ГостинаяХранение Дерево Коричневый
    Тумба "Эскальер", ODINGENIY ODINGENIY Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды Дерево Коричневый
    +1
    Тумба "Эскальер"

    Мы создали коллекцию утилитарных скульптур, которые меняют язык пространства.Наше производство – это экспериментальный полигон, на котором мы разрабатываем новые формы и технологии с нашей уникальной командой.Проект ODINGENIY развивается в нескольких направлениях:

    серийное производство дизайнерской мебели

    лимитированная коллекционная мебель

    создаем артобъекты и предметы искусства

    разрабатываем дизайн и технологии для других производств

    Услуги
    производство мебели
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    • Наша Модульная система вошла в шорт-лист премии ADD AWORDS, ноябрь 2019
    • Участники фестиваля архитектуры и дизайна BEST INTERIOR FESTIVAL в Доме Архитектора, ноябрь 2019
    • Победители премии BEST FOR LIFE AWARD 2019 в номинации Промышленный дизайн – Авторская мебель, ноябрь 2019
    • Участники Сибирской Биеннале искусства и дизайна в городе Новосибирск, октябрь 2019
    • Участники выставки молодых дизайнеров Salone Satellite, итальянские кураторы выбрали нас для экспонирования, октябрь 2019
    • Участники выставки Maison&Objet в Париже, были в составе Московского Экспортного центра и представляли Москву и российский предметный дизайн, сентябрь 2019
    • Участники фестиваля ландшафтного дизайна «Сады и люди» на ВДНХ, август 2019 года
    • Участники выставки в Государственном Дарвиновском музее, март-июнь 2019 год
    • Финалисты конкурса Русские Сезоны, стояли в ЦУМе в июне 2018 года. Входим в витрину Русские сезоны на Ebay (витрина представляет лучшее из российского дизайна на мировой рынок)
    • Участники Венецианской Биеннале 2018, представляли Россию на этой международной площадке
    • Участники Milan Design Week 2018
    • Участники экспозиции и конкурса Salone Satelitte в 2018 в Москве (нас выбрали кураторы итальянской выставки)
    • Участники выставки UNO в центре современного искусства МАРС в 2018 году
    • Участники выставки Материальность. Отражения в Музее Декоративно-прикладного искусства в 2018
    • Показать все 27 награды
    Адрес
    119285 Москва, Россия
    Россия
    +7-4996382893 odingeniy.com

    Отзыв

    daria.lukonina
    Очень классный необычный дизайн и высокое качество!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2019
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    dariya.rakhmanova
    Заказывали несколько предметов домой, помогли с выбором отделок, все получилось очень стильно!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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