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FridayWood – мастерская мебели
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    • FridayWood - мастерская мебели
    FridayWood - мастерская мебели
    FridayWood - мастерская мебели
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    Мастерская мебели FridayWood - производим эксклюзивные предметы интерьера из цельных слэбов и массива ценных пород деревьев. В своих изделиях мы используем дуб, карагач (вяз, ильм), шелковицу, грецкий и американский орех, клен, ольху, иву, горный тополь и многие другие породы деревьев.

    У нас большой опыт работы с заливкой слэбов эпоксидной смолой, столы с реками и озерами - одна из наших специализаций.

    В мастерской работают столяры 3-5 разряда со специальным профессиональным образованием. Мы способны воплотить практически любую вашу задумку или разработать абсолютно дизайн-проект абсолютно нового изделия.

    Услуги
    производство меб и реставрация меб
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область и вся Россия
    • Москва, Россия
    Адрес
    Варшавское шоссе 42, стр. 2
    115230 Москва, Россия
    Россия
    +7-9032009334 fridaywood.ru
    Законное владение

    115230, г.Москва, Каширское шоссе 5-1-33

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