Мастерская мебели FridayWood - производим эксклюзивные предметы интерьера из цельных слэбов и массива ценных пород деревьев. В своих изделиях мы используем дуб, карагач (вяз, ильм), шелковицу, грецкий и американский орех, клен, ольху, иву, горный тополь и многие другие породы деревьев.

У нас большой опыт работы с заливкой слэбов эпоксидной смолой, столы с реками и озерами - одна из наших специализаций.

В мастерской работают столяры 3-5 разряда со специальным профессиональным образованием. Мы способны воплотить практически любую вашу задумку или разработать абсолютно дизайн-проект абсолютно нового изделия.