Мастерская мебели FridayWood - производим эксклюзивные предметы интерьера из цельных слэбов и массива ценных пород деревьев. В своих изделиях мы используем дуб, карагач (вяз, ильм), шелковицу, грецкий и американский орех, клен, ольху, иву, горный тополь и многие другие породы деревьев.
У нас большой опыт работы с заливкой слэбов эпоксидной смолой, столы с реками и озерами - одна из наших специализаций.
В мастерской работают столяры 3-5 разряда со специальным профессиональным образованием. Мы способны воплотить практически любую вашу задумку или разработать абсолютно дизайн-проект абсолютно нового изделия.
- Услуги
- производство меб и реставрация меб
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область и вся Россия
- Москва, Россия
- Адрес
-
Варшавское шоссе 42, стр. 2
115230 Москва, Россия
Россия
+7-9032009334 fridaywood.ru
115230, г.Москва, Каширское шоссе 5-1-33