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iHome Design Studio
Дизайнеры интерьера Челябинск, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Детская комната для двух детей, iHome Design Studio iHome Design Studio Детские спальни Пробка Серый
    Детская комната для двух детей
    Кухня-гостиная для молодой семьи., iHome Design Studio iHome Design Studio Ванная комната в стиле минимализм Мрамор Многоцветный
    Кухня-гостиная для молодой семьи., iHome Design Studio iHome Design Studio Ванная комната в стиле минимализм Мрамор Многоцветный
    Кухня-гостиная для молодой семьи., iHome Design Studio iHome Design Studio Ванная комната в стиле минимализм Мрамор Многоцветный
    +12
    Кухня-гостиная для молодой семьи.

    Мы молодая и амбициозная команда дизайнеров и архитекторов, стремящаяся сделать мир вокруг чуточку красивее и лучше.

    С большой любовью к своей работе выполняем проекты любой сложности. Придумываем перепланировки и ищем различные креативные решения, учитывая желания наших заказчиков и мировые тенденции в области дизайна.

    Стремимся постоянно совершенствовать свои знания, чтобы успешно применять их в своей работе.


    Услуги
    • дизайн интерьера
    • перепланировка
    • дизайн ванной
    • дизайн спальни
    • дизайн детской комнаты
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Челябинск
    • Москва
    • Челябинск, Россия
    Адрес
    456516 Челябинск, Россия
    Россия
    +7-9514649997 ihomeistudio.wixsite.com/ihomeistudio
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