Мы молодая и амбициозная команда дизайнеров и архитекторов, стремящаяся сделать мир вокруг чуточку красивее и лучше.
С большой любовью к своей работе выполняем проекты любой сложности. Придумываем перепланировки и ищем различные креативные решения, учитывая желания наших заказчиков и мировые тенденции в области дизайна.
Стремимся постоянно совершенствовать свои знания, чтобы успешно применять их в своей работе.
- Услуги
- дизайн интерьера
- перепланировка
- дизайн ванной
- дизайн спальни
- дизайн детской комнаты
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Челябинск
- Москва
- Челябинск, Россия
- Адрес
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456516 Челябинск, Россия
Россия
+7-9514649997 ihomeistudio.wixsite.com/ihomeistudio