Компания inFacade занимается проектированием, поставкой и монтажом светопрозраных конструкций и специализируется на частных и нестандартных проектах.

Компания активно работает с архитектурными студиями, проектными бюро и строительными компаниями, постоянно оптимизируя линейку предлагаемой продукции и услуг, исходя из потребностей рынка.