Компания inFacade занимается проектированием, поставкой и монтажом светопрозраных конструкций и специализируется на частных и нестандартных проектах.
Компания активно работает с архитектурными студиями, проектными бюро и строительными компаниями, постоянно оптимизируя линейку предлагаемой продукции и услуг, исходя из потребностей рынка.
- Услуги
- Проектирование
- поставки и монтаж светопрозрачных конструкций
- Регионы обслуживания
- Москва, Россия
- Адрес
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Косм.Волкова д.10
127299 Москва, Россия
Россия
+7-9032033019 infacade.ru