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InFacade
Окна Москва, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Остекление дома в классическом стиле, проект BD-30S
    Остекление деревянного дома, проект R47-DT, InFacade InFacade
    Остекление деревянного дома, проект R47-DT

    Компания inFacade занимается проектированием, поставкой и монтажом светопрозраных конструкций и специализируется на частных и нестандартных проектах.

    Компания активно работает с архитектурными студиями, проектными бюро и строительными компаниями, постоянно оптимизируя линейку предлагаемой продукции и услуг, исходя из потребностей рынка.

    Услуги
    • Проектирование
    • поставки и монтаж светопрозрачных конструкций
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия
    Адрес
    Косм.Волкова д.10
    127299 Москва, Россия
    Россия
    +7-9032033019 infacade.ru
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