PERFECT SPACE – это архитектурная мастерская, всегда отрытая для новых знакомств и готовая к решению самых сложных задач. Основным направлением нашей деятельности является архитектурное проектирование, а главный принцип работы – создание «ИДЕАЛЬНОГО пространства» для каждого клиента, будь то решение для загородного дома или городских апартаментов. Мы стараемся найти персональный подход к каждому клиенту. Именно в этом взаимодействии рождается то, чего хочется и заказчику и нам. Если Вам близка наша философия – будем рады с Вами работать.Наталья Самойлова и Алена Чмелева – основатели и идейные вдохновители архитектурной мастерской PERFECT SPACEРаботы бюро опубликованы на страницах различных изданий по архитектуре и дизайну, в том числе: SALON-interior, SALON-interior De Luxe Классика, Elle Decoration, Интерьер+Дизайн, а также на профильных сайтах. Лауреаты и номинанты интерьерных премий INTERIA AWARDS, MODERN HOME, ADD AWARDS.