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Алена Чмелева/ Perfect-Space
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Фотосъемка в ЖК Янтарный Город, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка в ЖК Янтарный Город, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка в ЖК Янтарный Город, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    +29
    Фотосъемка в ЖК Янтарный Город
    Фотосъемка в ЖК Моне, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка в ЖК Моне, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка в ЖК Моне, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    +18
    Фотосъемка в ЖК Моне
    Фотосъемка квартиры в сталинском доме, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка квартиры в сталинском доме, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    Фотосъемка квартиры в сталинском доме, Алена Чмелева/ Perfect-Space Алена Чмелева/ Perfect-Space
    +22
    Фотосъемка квартиры в сталинском доме

    PERFECT SPACE – это архитектурная мастерская, всегда отрытая для новых знакомств и готовая к решению самых сложных задач. Основным направлением нашей деятельности является архитектурное проектирование, а главный принцип работы – создание «ИДЕАЛЬНОГО пространства» для каждого клиента, будь то решение для загородного дома или городских апартаментов. Мы стараемся найти персональный подход к каждому клиенту. Именно в этом взаимодействии рождается то, чего хочется и заказчику и нам. Если Вам близка наша философия – будем рады с Вами работать.Наталья Самойлова и Алена Чмелева – основатели и идейные вдохновители архитектурной мастерской PERFECT SPACEРаботы бюро опубликованы на страницах различных изданий по архитектуре и дизайну, в том числе: SALON-interior, SALON-interior De Luxe Классика, Elle Decoration, Интерьер+Дизайн, а также на профильных сайтах. Лауреаты и номинанты интерьерных премий INTERIA AWARDS, MODERN HOME, ADD AWARDS.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • декорирование
    • авторский надзор
    • комплектация
    • Комплектация интерьера
    • консультация по покупке жилья
    • консультация по дизайну интерьера
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    INTERIA AWARDS, MODERN HOME, ADD AWARDS, премия Archiprofi (лучшие обои в интерьере).
    Адрес
    125320 Москва, Россия
    Россия
    +7-9032986381 perfect-space.ru/ru/projects
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