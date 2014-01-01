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ООО <q>Яратам Дизайн</q>
Мебель и аксессуары Казань, Россия
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (14)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Крючок YDA1, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Ванная комнатаАксессуары
    Крючок YDA1, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Ванная комнатаМебель для ванной
    Крючок YDA1, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Ванная комнатаАксессуары
    +1
    Крючок YDA1
    Стул Булак, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Стул Булак, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Стул Булак, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' ГостинаяТабуреты и стулья
    +2
    Стул Булак
    Стул барный Ибрагим, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Стул барный Ибрагим, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' КухняСтолы и стулья
    Стул барный Ибрагим, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' ГостинаяТабуреты и стулья
    +3
    Стул барный Ибрагим
    Стул Урындык, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Стул Урындык, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Стул Урындык, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    +2
    Стул Урындык
    Скамья Кунаклар 120, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Скамья Кунаклар 120, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
    Скамья Кунаклар 120, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    +2
    Скамья Кунаклар 120
    Столик кофейный Нур, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столик кофейный Нур, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Столик кофейный Нур, ООО "Яратам Дизайн" ООО 'Яратам Дизайн' ГостинаяДиваны и журнальные столики
    +3
    Столик кофейный Нур
    Показать все 21 проекты

    «Яратам» в переводе с татарского языка означает «люблю». Именно это слово лучше всего передает отношение основателя бренда, Петра Сафиуллина, к тому, что он делает. Первые предметы интерьера Yaratam появились еще в 2014 году в рамках индивидуальных проектов для заказчиков. С 2016 года бренд предлагает изделия, которые выпускаются серийно. Некоторые предметы интерьера от Yaratam уже стали иконой российского дизайна. Yaratam регулярно участвует в российских интерьерных выставках. В 2018 году бренд принял участие в парижской Maison&Objet. Это одно из самых интересных международных событий в сфере интерьерного дизайна. Изделия высоко оценили европейские эксперты и издания.В планах развивать сотрудничество с западными компаниями на уровне экспорта и коллабораций с европейскими дизайнерами.

    Петр Сафиуллин,архитектор, основатель бренда «Яратам»,владелец одноименного архитектурного бюро:

    "«Яратам» в переводе с татарского языка означает «люблю».  Любовь к мебельному делу передалась мне от предков по отцовской линии, которые были столярами и плотниками.

     Все началось несколько лет назад, когда я нашел в старом сарае своего отца столярные инструменты деда. С тех самых пор мысль о производстве мебели не оставляла меня ни на минуту...

     «Яратам» сегодня - это собственное производство и технологические разработки, это любовь к своему делу в каждой детали."

      " Yaratam, if translated from the Tatar language, means «I love“. I inherited my love to furniture making from my father’s ancestors.

       Everything started several years ago when I found my grandfather’s tools in my father’s shed. Since then the idea of furniture making didn’t leave me.

       Yaratam now is local production and technological developments; it’s passion to work in every detail."

    Peter Safiullin, architect the founder of the brand "Yaratam"

    Услуги
    • производство
    • дизайн
    • проектирование
    • проектирование домов
    • доставка
    • дизайн интерьера
    • меб
    • архитектурные решения
    • производство меб
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    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    Дзержинского 6 Б
    420111 Казань, Россия
    Россия
    +7-9178802828 www.yaratam.design
    Законное владение

    Г. Казань, ул Дзержинского д.6 Б

    Отзыв

    ilia.guzairova
    Приобрела в Yaratam две тумбы Веры Павловны. Очень довольная дизайном и функциональным решением. Они не только прекрасно вписались в интерьер спальни, но и очень удобны в эксплуатации. Еще они выпустили серию новогодних подсвечников, по-моему, это идеальный вариант подарков. Сама собираюсь их брать и вам рекомендую!)
    больше 1 года назад
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    Миляуша фарукшина Миляуша фарукшина
    Приобрела консоль "Яз" несколько месяцев назад. Продуманный дизайн, который хорошо дополнит любой интерьер. Из плюсов я бы также отметила качественный материал, на ощупь очень приятный! Отдельное спасибо команде за консультацию и помощь в доставке.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2020
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    milaavkhadeeva
    Дизайн квартиры, покупка серийной мебели и индивидуально изготовленная мебель- это кухня, мебель в ванные комнаты, гардеробы, мебель в детскую комнату. Всем очень довольна. Все очень качественно изготовлено, ну а эстетическая сторона просто без комментариев. Живу в квартире своей мечты .
    около 2 лет назад
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    Показать все отзывы – 14
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