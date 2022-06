«Яратам» в переводе с татарского языка означает «люблю». Именно это слово лучше всего передает отношение основателя бренда, Петра Сафиуллина, к тому, что он делает. Первые предметы интерьера Yaratam появились еще в 2014 году в рамках индивидуальных проектов для заказчиков. С 2016 года бренд предлагает изделия, которые выпускаются серийно. Некоторые предметы интерьера от Yaratam уже стали иконой российского дизайна. Yaratam регулярно участвует в российских интерьерных выставках. В 2018 году бренд принял участие в парижской Maison&Objet. Это одно из самых интересных международных событий в сфере интерьерного дизайна. Изделия высоко оценили европейские эксперты и издания.В планах развивать сотрудничество с западными компаниями на уровне экспорта и коллабораций с европейскими дизайнерами.

Петр Сафиуллин,архитектор, основатель бренда «Яратам»,владелец одноименного архитектурного бюро:

"«Яратам» в переводе с татарского языка означает «люблю». Любовь к мебельному делу передалась мне от предков по отцовской линии, которые были столярами и плотниками.

Все началось несколько лет назад, когда я нашел в старом сарае своего отца столярные инструменты деда. С тех самых пор мысль о производстве мебели не оставляла меня ни на минуту...

«Яратам» сегодня - это собственное производство и технологические разработки, это любовь к своему делу в каждой детали."

" Yaratam, if translated from the Tatar language, means «I love“. I inherited my love to furniture making from my father’s ancestors.

Everything started several years ago when I found my grandfather’s tools in my father’s shed. Since then the idea of furniture making didn’t leave me.

Yaratam now is local production and technological developments; it’s passion to work in every detail."

Peter Safiullin, architect the founder of the brand "Yaratam"