Услуги





- Планировочное решение - 450 руб/кв м





1. Обмерочный план

2. План демонтажа стен и перегородок

3. План возведения новых стен

4. План расстановки мебели с размерами

5. План электрики (светильники, розетки, выключатели)





- Дизайн-проект "Стандартный" - 1 350 руб/ кв м*





1. Обмерочный чертеж

2. План демонтажа стен и перегородок

3. План помещения после перепланировки

4. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности потолка)

5. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия

6. Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала.

7. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора

8. План установки санитарно-технического оборудования

9. План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников

10. Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа

11. План размещения электрических розеток

12. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров

13 .Развертка стен с декоративными элементами

14. Ведомость отделочных материалов

15. Фотореалистичная визуализация помещений





- Дизайн-проект "Стандартный" + Реализация (авторский контроль и комплектация) - 1 500 руб/ кв м*





Состав дизайн-проект "Стандартный" +





- Контроль за соответствием выполняемых строительных работ по проекту

- Сопровождение заказчика по вопросам закупки материалов и мебели

- Работа с поставщиками на предмет наличия, условий и сроков поставки материалов, мебели, оборудования





- Дизайн-проект одной комнаты (детская, спальня, гостиная) - 1 450 руб за кв м**





1. Анкетирование

2. Обмерный план

3. План расстановки мебели

4. Создание визуальной концепции интерьера

5. Фотореалистичная визуализация интерьера

6. Разработка необходимый чертежей для реализации проекта

7. Ведомость основных отделочных материалов (пол, стены, свет, мебель)





* Стоимость создания дизайн-проекта указана для объектов от 50 до 180 кв .м.

Стоимость разработки проекта для помещений менее 50 и более 180 кв м

уточняйте по телефону





** В работу принимаются помещения от 20 кв. м.







