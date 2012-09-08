ООО "Студия Совершенного Камня" - производство мебели и предметов интерьера из искусственного камня. Любой сложности и по индивидуальному проекту.

Столешницы, подоконники, раковины, административные и барные​ стойки, торговое оборудование, рабочие поверхности, лестницы, перила, душевые поддоны, ванны и многое другое.

Опыт работы более 17 лет. Собственное производство, площадью более 250 кв.м, только профессиональные мастера, немецкое оборудование.

Официальные переработчики камня. Победители премии "Акрил". Участники многих телепроектов: "Школа ремонта", "Идеальный ремонт", "Чистая работа", "Дачный ответ", "Фазенда лайф" и т.д.

Работа с дизайнерами, архитекторами, салонами, студиями и напрямую с клиентами.

Гарантия качества!

Нашей компании доверили свои интерьеры и мы успешно

реализовали все проекты у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова,Юлии Началовой, космонавта Марка Серова, певицы Ирины Грибулиной, Романа Карцева, Андрея Мартынова, Аркадия Укупника и многих других.Наша мебель украшает многие общественные места: Коммерческий банк "Флора Москва", ГазПром, Сеть ресторанов "Грабли" и "Макдональдс","Эльдорадо", ТЦ "Кунцево Плаза", РЧЦ ЦФО, Гостиница "Арагон", "МЕТПРОМ" и т.д. А так же много региональных объектов,куда мы успешно отправляем изделия с помощью ТК, а при необходимости выезжаем и осуществляем монтаж сами.