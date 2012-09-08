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<q class='-first'>Студия Совершенного Камня</q>
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ванная из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Ванная комнатаВанны и душевые Камень Белый
    Ванная из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Ванная комнатаВанны и душевые Камень Коричневый
    Ванная из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Ванная комнатаВанны и душевые Камень Белый
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    Ванная из искусственного камня
    Подоконник из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Окна и двериДекор для окон Камень
    Подоконник из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Окна и двериДекор для окон Камень Белый
    Подоконник из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Окна и двериДекор для окон Камень Коричневый
    Подоконник из искусственного камня
    Раковина из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' Ванная комнатаРаковины Камень Многоцветный
    Раковина из искусственного камня
    Столешница с интегрированной раковиной из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' КухняСтолешницы Камень Прозрачный
    Столешница с интегрированной раковиной из искусственного камня
    Столешница из искусственного камня, "Студия Совершенного Камня" 'Студия Совершенного Камня' КухняСтолешницы Камень Белый
    Столешница из искусственного камня

    ООО "Студия Совершенного Камня" - производство мебели и предметов интерьера из искусственного камня. Любой сложности и по индивидуальному проекту.

    Столешницы, подоконники, раковины, административные и барные​ стойки, торговое оборудование, рабочие поверхности, лестницы, перила, душевые поддоны, ванны и многое другое.

    Опыт работы более 17 лет. Собственное производство, площадью более 250 кв.м, только профессиональные мастера, немецкое оборудование.

    Официальные переработчики камня. Победители премии "Акрил". Участники многих телепроектов: "Школа ремонта", "Идеальный ремонт", "Чистая работа", "Дачный ответ", "Фазенда лайф" и т.д.

    Работа с дизайнерами, архитекторами, салонами, студиями и напрямую с клиентами.

    Гарантия качества!

    Нашей компании доверили свои интерьеры и мы успешно

    реализовали все проекты у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова,Юлии Началовой, космонавта Марка Серова, певицы Ирины Грибулиной, Романа Карцева, Андрея Мартынова, Аркадия Укупника и многих других.Наша мебель украшает многие общественные места: Коммерческий банк "Флора Москва", ГазПром, Сеть ресторанов "Грабли" и "Макдональдс","Эльдорадо", ТЦ "Кунцево Плаза", РЧЦ ЦФО, Гостиница "Арагон", "МЕТПРОМ" и т.д. А так же много региональных объектов,куда мы успешно отправляем изделия с помощью ТК, а при необходимости выезжаем и осуществляем монтаж сами.

    Услуги
    • Столешницы
    • подоконники
    • раковины
    • административные и барные​ стойки
    • торговое оборудование
    • рабочие поверхности
    • лестницы
    • перила
    • душевые поддоны
    • ванны и многое другое
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Москововская область и Россия
    Награды компании
    Победители премии Акрил
    Адрес
    Братиславская, 25
    117525 Москва, Россия
    Россия
    +7-9268257060 www.studio-sps.ru
    Законное владение

    117525  г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3, кор.5

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