За 26 лет существования компании "Сигнал" мы создали более 400 оригинальных интерьеров в разнообразных стилистиках с полной комплектацией мебелью и текстилем. Мы всегда учитываем пожелания наших клиентов и ,исходя из профессионализма и опыта сотрудников, предлагаем эффектные и оптимальные решения для интерьера. Наши дизайнеры ведут работу в тесной связке со строителями, это сложившийся коллектив со своими традициями.