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АСК <q>Сигнал</q>
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Брутальный лофт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиная в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    Брутальный лофт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиная в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    Брутальный лофт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    +16
    Брутальный лофт
    Будущее рядом, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Будущее рядом, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Кухня в стиле минимализм МДФ Белый
    Будущее рядом, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Кухня в стиле минимализм
    +8
    Будущее рядом
    Романтика неба, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Железо / Сталь Коричневый
    Романтика неба, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
    Романтика неба, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Железо / Сталь Серый
    +15
    Романтика неба
    Дух странствий, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Дух странствий, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Дух странствий, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    +18
    Дух странствий
    Черно-белый минимализм, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Черно-белый минимализм, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Черно-белый минимализм, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Спальня в стиле минимализм Дерево Белый
    +8
    Черно-белый минимализм
    Интерьер в стиле Соц Арт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
    Интерьер в стиле Соц Арт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Кирпичи Многоцветный
    Интерьер в стиле Соц Арт, АСК "Сигнал" АСК 'Сигнал' Гостиные в эклектичном стиле Кирпичи Многоцветный
    +13
    Интерьер в стиле Соц Арт
    Показать все 9 проекты

    За 26 лет существования компании "Сигнал" мы создали более 400 оригинальных интерьеров в разнообразных стилистиках с полной комплектацией мебелью и текстилем. Мы всегда учитываем пожелания наших клиентов и ,исходя из профессионализма и опыта сотрудников, предлагаем эффектные и оптимальные решения для интерьера. Наши дизайнеры ведут работу в тесной связке со строителями, это сложившийся коллектив со своими традициями.

    Услуги
    • отделка помещений
    • дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • комплектация
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Пудовкина, д.5
    119285 Москва, Россия
    Россия
    +7-4950887527 ask-signal.ru
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