За 26 лет существования компании "Сигнал" мы создали более 400 оригинальных интерьеров в разнообразных стилистиках с полной комплектацией мебелью и текстилем. Мы всегда учитываем пожелания наших клиентов и ,исходя из профессионализма и опыта сотрудников, предлагаем эффектные и оптимальные решения для интерьера. Наши дизайнеры ведут работу в тесной связке со строителями, это сложившийся коллектив со своими традициями.
- Услуги
- отделка помещений
- дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- комплектация
- ремонт
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Пудовкина, д.5
119285 Москва, Россия
Россия
+7-4950887527 ask-signal.ru