Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
цуккини
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Гостиная в стиле лофт
    трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Ванная в стиле лофт
    трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Ванная в стиле лофт
    +14
    трехкомнатная квартира
    сан. узел, цуккини цуккини Ванная комната в эклектичном стиле
    сан. узел, цуккини цуккини Ванная комната в эклектичном стиле
    сан. узел
    детские. г. москва, цуккини цуккини Детская комната в стиле модерн
    детские. г. москва, цуккини цуккини Детская комната в стиле модерн
    детские. г. москва, цуккини цуккини Детская комната в стиле модерн
    +5
    детские. г. москва
    студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
    студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
    студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ, цуккини цуккини Гостиная в скандинавском стиле
    +3
    студия 25 м. дизайнер: Никита ЗУБ

    Как и питание, дизайн интерьера должен быть полезным. Правильно организованное пространство положительно влияет на настроение находящихся в нем людей. Грамотно расставленная мебель, удачное сочетание искусственного и естественного освещения, правильный подбор цветов и оттенков, расстановка акцентов в помещении, облегчают каждый вдох и создают комфортные условия для жизни, работы и творчества.Дизайн интерьера от ЦУККИНИ - это полезные дизайнерские решения, которые соединяют в себе красоту, практичность и функциональность.

    Услуги
    • дизайн проектирование жилых и общественных интерьеров
    • консультации по подбору квартир.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург, г. Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9650664127 zukkini.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element