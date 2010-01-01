Наша небольшая студия ориентирована на тесную работу с клиентом. Опыт работы - с 2010 года, проектная документация высокой детализации. Специализируемся на частных интерьерах среднего сегмента, а также на офисных помещениях и других общественных интерьерах (среди реализованных проектов несколько медицинских центров, гостиницы, военные объекты, детский эстрадный центр и пр.)