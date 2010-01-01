Наша небольшая студия ориентирована на тесную работу с клиентом. Опыт работы - с 2010 года, проектная документация высокой детализации. Специализируемся на частных интерьерах среднего сегмента, а также на офисных помещениях и других общественных интерьерах (среди реализованных проектов несколько медицинских центров, гостиницы, военные объекты, детский эстрадный центр и пр.)
- Услуги
- Дизайн частных интерьеров
- Дизайн офисов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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г. Санкт-Петербург, Невский пр. 153
195176 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9990633660 decodiz.ru