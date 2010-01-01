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Студия дизайна интерьеров Decodiz
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле , Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Маленькие спальни
    Дизайн двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле , Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Маленькие спальни
    Дизайн двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле , Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Рабочий кабинет в скандинавском стиле Желтый
    +3
    Дизайн двухкомнатной квартиры в скандинавском стиле
    Дизайн офисных помещений общей площадью 1350м2, Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Столовая комната в стиле минимализм
    Дизайн офисных помещений общей площадью 1350м2, Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дизайн офисных помещений общей площадью 1350м2, Студия дизайна интерьеров Decodiz Студия дизайна интерьеров Decodiz Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +5
    Дизайн офисных помещений общей площадью 1350м2

    Наша небольшая студия ориентирована на тесную работу с клиентом. Опыт работы - с 2010 года, проектная документация высокой детализации. Специализируемся на частных интерьерах среднего сегмента, а также на офисных помещениях и других общественных интерьерах (среди реализованных проектов несколько медицинских центров, гостиницы, военные объекты, детский эстрадный центр и пр.)

    Услуги
    • Дизайн частных интерьеров
    • Дизайн офисов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    г. Санкт-Петербург, Невский пр. 153
    195176 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9990633660 decodiz.ru
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