Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Artgroup-AVTOR
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Детская для девочки, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для девочек
    Детская для девочки, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для девочек
    Детская для девочки, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для девочек
    +2
    Детская для девочки
    Комната для подростка, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для мальчиков
    Комната для подростка, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для мальчиков
    Комната для подростка, Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Спальни для мальчиков
    +4
    Комната для подростка
    Коттедж в поселке "Каменки", Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Гостиная в стиле модерн
    Коттедж в поселке "Каменки", Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Гостиная в стиле модерн
    Коттедж в поселке "Каменки", Artgroup-AVTOR Artgroup-AVTOR Гостиная в стиле модерн
    +10
    Коттедж в поселке "Каменки"

    Мы

    работаем от и до, подбирая для наших проектов не только строительные

    материалы, но и мельчайшие элементы декора. Наш опыт работы с разными

    строительными бригадами позволил выбрать среди них лучших

    профессионалов, способных воплотить в жизнь все ваши пожелания и мечты. А

    слаженная работая в тандеме с мебельными компаниями дает возможность

    разрабатывать все узлы максимально технологично, удобно и красиво,

    оставаясь, при этом, в рамках бюджета заказчика.








    Наши преимущества:


    Реалистичная визуализация проекта


    Подбор декоративных материалов и мебели, исходя из бюджета заказчика


    Сопровождение на всех этапах строительства


    Сотрудничество с надежными строительными бригадами


    Индивидуальная разработка и изготовление предметов декора и мебели


    (роспись, картины, мозаичные панно, вазы, ковка и т.д)

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D визуализация
    • декорирование интерьера.
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Адрес
    603159 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
    Россия
    +7-9036088147 artgroup-avtor.ru
      Add SEO element