Мы

работаем от и до, подбирая для наших проектов не только строительные

материалы, но и мельчайшие элементы декора. Наш опыт работы с разными

строительными бригадами позволил выбрать среди них лучших

профессионалов, способных воплотить в жизнь все ваши пожелания и мечты. А

слаженная работая в тандеме с мебельными компаниями дает возможность

разрабатывать все узлы максимально технологично, удобно и красиво,

оставаясь, при этом, в рамках бюджета заказчика.





























Наши преимущества:





Реалистичная визуализация проекта





Подбор декоративных материалов и мебели, исходя из бюджета заказчика





Сопровождение на всех этапах строительства





Сотрудничество с надежными строительными бригадами





Индивидуальная разработка и изготовление предметов декора и мебели





(роспись, картины, мозаичные панно, вазы, ковка и т.д)