Мы
работаем от и до, подбирая для наших проектов не только строительные
материалы, но и мельчайшие элементы декора. Наш опыт работы с разными
строительными бригадами позволил выбрать среди них лучших
профессионалов, способных воплотить в жизнь все ваши пожелания и мечты. А
слаженная работая в тандеме с мебельными компаниями дает возможность
разрабатывать все узлы максимально технологично, удобно и красиво,
оставаясь, при этом, в рамках бюджета заказчика.
Наши преимущества:
Реалистичная визуализация проекта
Подбор декоративных материалов и мебели, исходя из бюджета заказчика
Сопровождение на всех этапах строительства
Сотрудничество с надежными строительными бригадами
Индивидуальная разработка и изготовление предметов декора и мебели
(роспись, картины, мозаичные панно, вазы, ковка и т.д)
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3D визуализация
- декорирование интерьера.
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
- Адрес
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603159 Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Россия
+7-9036088147 artgroup-avtor.ru