Компания "Ск Муром" с ноября 2006 г. занимается дачным строительством в Московской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Калужской областях. Работаем круглогодично, по договору и с гарантийными обязательствами. Отзывы о компании, фото и видео галереи наших работ легко найти во всех поисковых системах и соцсетях введя в строку поиска: Ск Муром