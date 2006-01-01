Компания "Ск Муром" с ноября 2006 г. занимается дачным строительством в Московской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Калужской областях. Работаем круглогодично, по договору и с гарантийными обязательствами. Отзывы о компании, фото и видео галереи наших работ легко найти во всех поисковых системах и соцсетях введя в строку поиска: Ск Муром
- Услуги
- Дачное строительство
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Владимирская область
- Ярославская область
- Тверская область
- Калужская область
- Москва, Россия
- Адрес
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25-й км. Ярославского шоссе, ТЦ
Автострада, вл.1
141005 Москва, Россия
Россия
+7-9152612540 www.sk-murom.ru