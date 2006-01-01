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СК МУРОМ ип
Строители Москва, Россия
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Пристройка с мансардой, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Пристройка с мансардой, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Пристройка с мансардой, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +4
    Пристройка с мансардой
    Реконструкция дачного дома, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Реконструкция дачного дома, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Реконструкция дачного дома, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +3
    Реконструкция дачного дома
    Баня. Дача, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Баня. Дача, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Баня. Дача, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +1
    Баня. Дача
    Дом с мансардой 6х8, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Дом с мансардой 6х8, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Дом с мансардой 6х8, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +3
    Дом с мансардой 6х8
    Каркасный дом 6х9 м., СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Каркасный дом 6х9 м., СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Каркасный дом 6х9 м., СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +2
    Каркасный дом 6х9 м.
    Дачный домик 6х6, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Дачный домик 6х6, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    Дачный домик 6х6, СК МУРОМ ип СК МУРОМ ип
    +1
    Дачный домик 6х6
    Показать все 8 проекты

    Компания "Ск Муром" с ноября 2006 г. занимается дачным строительством в Московской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Калужской областях. Работаем круглогодично, по договору и с гарантийными обязательствами. Отзывы о компании, фото и видео галереи наших работ легко найти во всех поисковых системах и соцсетях введя в строку поиска: Ск Муром

    Услуги
    Дачное строительство
    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Владимирская область
    • Ярославская область
    • Тверская область
    • Калужская область
    • Москва, Россия
    Адрес
    25-й км. Ярославского шоссе, ТЦ Автострада , вл.1
    141005 Москва, Россия
    Россия
    +7-9152612540 www.sk-murom.ru
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