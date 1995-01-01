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LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS
Архитекторы Казань, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ВИЛЛА В МОСКВЕ 680m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 680m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 680m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    +2
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 680m2
    ВИЛЛА В ЗАВИДОВО, МОСКВА 2010m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В ЗАВИДОВО, МОСКВА 2010m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В ЗАВИДОВО, МОСКВА 2010m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    +4
    ВИЛЛА В ЗАВИДОВО, МОСКВА 2010m2
    ВИЛЛА В КАЗАНИ 300m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В КАЗАНИ 300m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В КАЗАНИ 300m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    +3
    ВИЛЛА В КАЗАНИ 300m2
    ВИЛЛА В АБУ-ДАБИ (ОАЭ) , LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В АБУ-ДАБИ (ОАЭ) , LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В АБУ-ДАБИ (ОАЭ) , LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    +2
    ВИЛЛА В АБУ-ДАБИ (ОАЭ)
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 295m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 295m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 295m2, LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS LEYLA ILYASOVA ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
    +4
    ВИЛЛА В МОСКВЕ 295m2

    Архитектурное бюро Лейлы Ильясовой - команда архитекторов, дизайнеров, конструкторов. 

    Любим и проектируем современную архитектуру и дизайн по стране и всему миру. Главный принцип нашей работы заключается в объединении архитектуры и дизайн интерьера в одно целое.

    Заказать проект вы можете по номеру +7 (905) 317-50-86 (whatsapp) либо написать на почту ilyasova_architects@mail.ru

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Проект дома на заказ
    • Дизайн интерьера
    • Ландшафтная архитектура
    Регионы обслуживания
    Работаем по всей стране и всему миру.
    Адрес
    Кремлевкая
    420078 Казань, Россия
    Россия
    +7-9053175086 leylailyasova.ru
    Законное владение

    https://leylailyasova.ru

    Отзыв

    sara.mingazova.1998
    Мы с супругом подбирали архитектора очень долго, для реализации своих идей загородного дома. В нашем случае, сложность заключалась в том, что наш участок находится на склоне 7 метров и он достаточно рельефный. Предоставив Лейле схему участка и фотографии, она сразу же обрисовала все плюсы и минусы и сразу же выехали на сам участок. Мы начали сотрудничать. Помню,  с супругом мы заполняли техническое задание и удивились сколько там листов, настолько детально. После Лейла подготовила для нас план дома и нам очень понравился, а архитектура просто класс, как и хотелось в современном стиле. Еще раз вам и вашим сотрудникам спасибо! Мы были счастливы, что нашли того самого архитектора! Было все четко и в срок. Смело рекомендуем!
    около 1 месяца назад
    Дата проекта: Декабрь 2021
    Редактировать
    sultanovrustik
    Долго выбирали из многих специалистов, просмотрели сайты и инстагам известных компаний. Супруга увидела сайт Бюро Лейлы Ильясовой. Мы с супругой вечером просматривали сайт и решили позвонить и узнать все подробности. Мы очень рады, что удалось посотрудничать с Лейлой. Это наш первый дом в Москве 630 м2 в современном стиле. Супер профи, рекомендую! Мы заказывали АР, но теперь будем заказывать и КР, так как планируем строить еще один дом в современном стиле. Естественно мы уже разрабатываем на данный момент еще один проект загородного дома у бюро Лейлы Ильясовой! Огромное СПАСИБО!
    около 1 месяца назад
    Дата проекта: Июнь 2021
    Редактировать
    dinarovna1995
    Мы с мужем увидели инстаграм бюро Лейлы Ильясовой и зашли на их сайт, мы были уже тогда уверенны, что проектировать нам современный дом — будет это бюро. Настолько красивая современная архитектура видно, что есть вкус и стиль. Архитектор Лейла отзывчивый и внимательный человек, умеет слышать. Мы полностью довольны процессом и результатом работы с Лейлой. Всегда были на связи и отвечали на все интересующие вопросы. Огромное вам спасибо! С вами уже сотрудничают наши друзья. Успехов вам!
    около 1 месяца назад
    Дата проекта: Июнь 2021
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    Показать все отзывы – 3
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