Архитектурное бюро Лейлы Ильясовой - команда архитекторов, дизайнеров, конструкторов.
Любим и проектируем современную архитектуру и дизайн по стране и всему миру. Главный принцип нашей работы заключается в объединении архитектуры и дизайн интерьера в одно целое.
Заказать проект вы можете по номеру +7 (905) 317-50-86 (whatsapp) либо написать на почту ilyasova_architects@mail.ru
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурные чертежи
- Архитектурный дизайн
- Проект дома на заказ
- Дизайн интерьера
- Ландшафтная архитектура
- Регионы обслуживания
- Работаем по всей стране и всему миру.
- Адрес
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Кремлевкая
420078 Казань, Россия
Россия
+7-9053175086 leylailyasova.ru
Законное владение
https://leylailyasova.ru