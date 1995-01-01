Архитектурное бюро Лейлы Ильясовой - команда архитекторов, дизайнеров, конструкторов.

Любим и проектируем современную архитектуру и дизайн по стране и всему миру. Главный принцип нашей работы заключается в объединении архитектуры и дизайн интерьера в одно целое.

Заказать проект вы можете по номеру +7 (905) 317-50-86 (whatsapp) либо написать на почту ilyasova_architects@mail.ru