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homeplusdesign
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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Проекты

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    • ЖК Серебрянный Фонтан, homeplusdesign homeplusdesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК Серебрянный Фонтан, homeplusdesign homeplusdesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ЖК Серебрянный Фонтан, homeplusdesign homeplusdesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +19
    ЖК Серебрянный Фонтан

    Помогаю клиентам обустроить свою квартиру или загородный дом - с нуля и до полного ощущения комфорта.

    Работаю в современном стиле, в сочетании с элементами любого другого из предпочтений клиента, в качестве "изюминки", так вы можете быть уверены, что ваш дом будет актуальным и индивидуально вашим!

    Проект веду поэтапно и точно в рамках бюджета клиента - вам не придется ломать голову над тем, где найти понравившуюся люстру или элемент декора, так как все, что вы увидите в проекте, будет у вас под рукой в удобном формате для быстрого заказа и понимания стоимости любого изделия.

    Услуги
    • Дизайн-проектирование
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Декорирование и стилизация
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Москва, Тессинский пер., д.5
    107140 Москва, Россия
    Россия
    +7-9104349292 homeplusdesign.ru
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