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ИнжСтройКапитал
Инжиниринговые компании Санкт-Петербург, Россия
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    • Современные решения в сфере проектно-изыскательских и строительных работ


    Компания ИнжСтройКапитал основана в 2011 году, имеет богатый опыт работ по техническому обследованию и проектно-изыскательским работам

    по всей России на различных предприятиях (международные аэропорты, предприятия атомной отрасли, промышленные предприятия, объекты МО РФ, объекты федерального значения и т.д.).

    Мы даём абсолютную гарантию на разрабатываемую нами документацию и готовы отвечать на любые запросы по её составу даже после получения положительного заключения экспертизы.

    Мы располагаем собственным штатом инженеров и всем необходимым оборудованием для выполнения работ, за счет чего можем предлагать выгодные условия сотрудничества.


    Услуги
    • Энергетическое обследование
    • Тепловизионное обследование
    • Техническое обследование
    • Строительно – монтажные работы
    • Инженерные изыскания
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    ул. Академика Павлова, д. 14А, оф. 34-39
    197376 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8124391818 injstroykapital.ru
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