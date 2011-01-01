Современные решения в сфере проектно-изыскательских и строительных работ
Компания ИнжСтройКапитал основана в 2011 году, имеет богатый опыт работ по техническому обследованию и проектно-изыскательским работам
по всей России на различных предприятиях (международные аэропорты, предприятия атомной отрасли, промышленные предприятия, объекты МО РФ, объекты федерального значения и т.д.).
Мы даём абсолютную гарантию на разрабатываемую нами документацию и готовы отвечать на любые запросы по её составу даже после получения положительного заключения экспертизы.
Мы располагаем собственным штатом инженеров и всем необходимым оборудованием для выполнения работ, за счет чего можем предлагать выгодные условия сотрудничества.
- Услуги
- Энергетическое обследование
- Тепловизионное обследование
- Техническое обследование
- Строительно – монтажные работы
- Инженерные изыскания
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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ул. Академика Павлова, д. 14А, оф. 34-39
197376 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8124391818 injstroykapital.ru