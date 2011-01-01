Современные решения в сфере проектно-изыскательских и строительных работ





Компания ИнжСтройКапитал основана в 2011 году, имеет богатый опыт работ по техническому обследованию и проектно-изыскательским работам

по всей России на различных предприятиях (международные аэропорты, предприятия атомной отрасли, промышленные предприятия, объекты МО РФ, объекты федерального значения и т.д.).

Мы даём абсолютную гарантию на разрабатываемую нами документацию и готовы отвечать на любые запросы по её составу даже после получения положительного заключения экспертизы.

Мы располагаем собственным штатом инженеров и всем необходимым оборудованием для выполнения работ, за счет чего можем предлагать выгодные условия сотрудничества.



