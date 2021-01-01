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o2designmoscow
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в Нижнем Новгороде, o2designmoscow o2designmoscow Загородные дома
    Дом в Нижнем Новгороде, o2designmoscow o2designmoscow Дома в стиле минимализм
    Дом в Нижнем Новгороде, o2designmoscow o2designmoscow Дома в стиле минимализм
    +15
    Дом в Нижнем Новгороде
    ЖК Шатер, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в классическом стиле
    ЖК Шатер, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в классическом стиле
    ЖК Шатер, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в классическом стиле
    +5
    ЖК Шатер
    ЖК РЕНОМЭ, o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК РЕНОМЭ, o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК РЕНОМЭ, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в классическом стиле
    +15
    ЖК РЕНОМЭ
    Якиманка, o2designmoscow o2designmoscow Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Якиманка, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в стиле минимализм
    Якиманка, o2designmoscow o2designmoscow Гостиная в стиле минимализм
    +17
    Якиманка
    ЖК Долина Сетунь , o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК Долина Сетунь , o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ЖК Долина Сетунь , o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +14
    ЖК Долина Сетунь
    Хамовники, o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Хамовники, o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Хамовники, o2designmoscow o2designmoscow Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +18
    Хамовники
    Показать все 14 проекты

    Наша специализация  - проектирование  жилых и общественных интерьеров, а так же архитектура частных домов. 

    Как любая форма жизни не обходится без кислорода, так мы при создании гармоничного пространства не можем обойтись без академических знаний, поэтому в нашей команде работают люди с высшим художественным и архитектурным образованием. В проектировании мы руководствуемся общепризнанными стандартами дизайна и эргономики. Каждый новый проект - это профессиональный вызов: превратить стандартное помещение в располагающее к себе место и не потерять при этом в функциональности и удобстве.

    Философия студии o2designmoscow – легкость восприятия, ведь роскошь – это не дорогие материалы и  излишества декора, это свобода пространства ивизуальная гармония предметов, из которых состоит интерьер.

    Услуги
    • Дизайн Интерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт – Петербург
    • Сочи
    • Краснодар
    • Нижний Новгород
    • Россия
    Адрес
    Даниловская набережная
    115114 Москва, Россия
    Россия
    +7-9169894940 o2designmoscow.com/about
    Законное владение

    Даниловская набережная, 2-1-6

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