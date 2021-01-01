Наша специализация - проектирование жилых и общественных интерьеров, а так же архитектура частных домов.

Как любая форма жизни не обходится без кислорода, так мы при создании гармоничного пространства не можем обойтись без академических знаний, поэтому в нашей команде работают люди с высшим художественным и архитектурным образованием. В проектировании мы руководствуемся общепризнанными стандартами дизайна и эргономики. Каждый новый проект - это профессиональный вызов: превратить стандартное помещение в располагающее к себе место и не потерять при этом в функциональности и удобстве.

Философия студии o2designmoscow – легкость восприятия, ведь роскошь – это не дорогие материалы и излишества декора, это свобода пространства ивизуальная гармония предметов, из которых состоит интерьер.