Меня зовут Елена и я дизайнер-художник. Живу и работаю в Санкт-Петербурге, люблю рисовать паттерны и новые логотипы, создавать авторские вещицы. Я пробую свои силы во всех интересных мне видах творчества. Для вас!Чтобы ваши мечты обретали материальную основу. Вы сможете посмотреть мои картинки и даже заглянуть ко мне в магазин! Приобрести себе или в подарок открытки, сумки и другие невероятности с любой из моих иллюстраций.
- Услуги
- предметный дизайн
- принты и паттерны
- дизайн для текстильных производств
- подготовка к ротационной печати и деление цвета
- дизайн постеров для детской
- сувениры и подарки на свадьбу
- свадебные пригласительные
- авторские изображения на эко-сумках
- логотипы и фирменная айдентика
- дизайн полиграфии
- psd исходники для сайтов
- вектор в ai и eps.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Вся Россия
- Европейский Союз
- Весь мир
- Награды компании
- Серебряный диплом восьмой петербургской биеннале дизайна МОДУЛ'OR в номинации
Промышленный дизайн(Была выставлена коллекция паттернов
laceдля текстильного производства. Работа сделана пока я находилась в составе соучредителей компании
Kunjut) Председатель жюри Расанен Раймо Член правления Союза архитекторов Финляндии, SIO, IFI, ICSID.
- Серебряный диплом восьмой петербургской биеннале дизайна МОДУЛ'OR в номинации
- Адрес
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199226 Санкт-Петербург
Россия
+7-9112373355 shatreez.com