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Shatreez
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Чехол на подушку. Валентинка, Shatreez Shatreez Спальная комната Текстиль Текстиль Белый
    Чехол на подушку. Валентинка, Shatreez Shatreez Спальная комната Текстиль Хлопок Белый
    Чехол на подушку. Валентинка, Shatreez Shatreez Спальная комната Текстиль Текстиль Белый
    +5
    Чехол на подушку. Валентинка
    Тарелка с лого. Именная тарелка. Деколь, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Тарелка с лого. Именная тарелка. Деколь, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Тарелка с лого. Именная тарелка. Деколь, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    +2
    Тарелка с лого. Именная тарелка. Деколь
    Ретро-свет с диммером, Shatreez Shatreez КухняОсвещение Пластик Белый
    Ретро-свет с диммером, Shatreez Shatreez ГостинаяОсвещение Пластик Белый
    Ретро-свет с диммером, Shatreez Shatreez Детская комнатаОсвещение Пластик Белый
    +2
    Ретро-свет с диммером
    Детский боди, Shatreez Shatreez Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Белый
    Детский боди, Shatreez Shatreez Домашнее хозяйство Текстиль Хлопок Белый
    Детский боди, Shatreez Shatreez Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Белый
    +4
    Детский боди
    Постеры в детскую, Shatreez Shatreez Детская комнатаАксессуары и декор
    Постеры в детскую, Shatreez Shatreez Детская комнатаАксессуары и декор
    Постеры в детскую, Shatreez Shatreez Детская комнатаАксессуары и декор
    +3
    Постеры в детскую
    Кружка - раскраска, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Фарфор Белый
    Кружка - раскраска, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Фарфор Белый
    Кружка - раскраска, Shatreez Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Фарфор Белый
    +4
    Кружка - раскраска
    Показать все 7 проекты

    Меня зовут Елена и я дизайнер-художник. Живу и работаю в Санкт-Петербурге, люблю рисовать паттерны и новые логотипы, создавать авторские вещицы. Я пробую свои силы во всех интересных мне видах творчества. Для вас!Чтобы ваши мечты обретали материальную основу.  Вы сможете посмотреть мои картинки и даже заглянуть ко мне в магазин! Приобрести себе или в подарок открытки, сумки и другие невероятности с любой из моих иллюстраций.

    Услуги
    • предметный дизайн
    • принты и паттерны
    • дизайн для текстильных производств
    • подготовка к ротационной печати и деление цвета
    • дизайн постеров для детской
    • сувениры и подарки на свадьбу
    • свадебные пригласительные
    • авторские изображения на эко-сумках
    • логотипы и фирменная айдентика
    • дизайн полиграфии
    • psd исходники для сайтов
    • вектор в ai и eps.
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Вся Россия
    • Европейский Союз
    • Весь мир
    Награды компании
    • Серебряный диплом восьмой петербургской биеннале дизайна МОДУЛ'OR в номинации Промышленный дизайн (Была выставлена коллекция паттернов lace для текстильного производства. Работа сделана пока я находилась в составе соучредителей компании Kunjut ) Председатель жюри Расанен Раймо Член правления Союза архитекторов Финляндии, SIO, IFI, ICSID.
    Адрес
    199226 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9112373355 shatreez.com

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