Меня зовут Елена и я дизайнер-художник. Живу и работаю в Санкт-Петербурге, люблю рисовать паттерны и новые логотипы, создавать авторские вещицы. Я пробую свои силы во всех интересных мне видах творчества. Для вас!Чтобы ваши мечты обретали материальную основу. Вы сможете посмотреть мои картинки и даже заглянуть ко мне в магазин! Приобрести себе или в подарок открытки, сумки и другие невероятности с любой из моих иллюстраций.