Дизайн-проект начинается с полного взаимопонимания с заказчиками.

NIKAFISH DESIGN - это безупречный вкус, полное взаимопонимание и функциональный дизайн.

Наши преимущества:

1. Комплексный подход: от создания проекта до его полного воплощения и комплектации всем необходимым. 2. Каждый дизайн-проект проходит многоуровневый контроль: дизайнер, шеф-дизайнер, прораб. 3. Мы умеем совмещать творческий подход со строгим менеджментом проекта. 4. Все проекты адаптируются под современные технологии строительства и бюджет заказчика.5. Каждый проект индивидуален и создан в любой стилистике близкой вам по духу.6. Ведем проект полностью от создания концепции до воплощения ее в реальности 7. У нас своя строительная бригада, с огромным опытом работы.8. Работает только на результат.