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Nikafish design
Дизайнеры Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • Шоу-Рум компании Jung, Nikafish design Nikafish design Конференц-центры в стиле лофт Бетон Белый
    Шоу-Рум компании Jung, Nikafish design Nikafish design Конференц-центры в стиле лофт
    Шоу-Рум компании Jung, Nikafish design Nikafish design Конференц-центры в стиле лофт
    +3
    Шоу-Рум компании Jung

    Дизайн-проект начинается с полного взаимопонимания с заказчиками.

    NIKAFISH DESIGN -  это безупречный вкус, полное взаимопонимание и функциональный дизайн.

    Наши преимущества:

    1. Комплексный подход: от создания проекта до его полного воплощения и комплектации всем необходимым. 2.  Каждый дизайн-проект проходит многоуровневый контроль: дизайнер, шеф-дизайнер, прораб. 3. Мы умеем совмещать творческий подход со строгим менеджментом проекта. 4. Все проекты адаптируются под современные технологии строительства и бюджет заказчика.5. Каждый проект индивидуален и создан в любой стилистике близкой вам по духу.6. Ведем проект полностью от создания концепции до воплощения ее в реальности 7. У нас своя строительная бригада, с огромным опытом работы.8. Работает только на результат.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • коммерческий дизайн
    • ремонт квартир
    • ремонт офисов
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Кожевенная линия д.40 к.Е оф. 7
    190004 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9052227019 www.nikafish.ru
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