Компания Start Design занимается интерьерным дизайном, ремонтом и отделкой квартир и офисов. Сотрудники компании индивидуально подходят к каждому заказу и с готовностью проконсультируют вас по всем вопросам, а также подготовят все необходимые вам документы. Компания Start Design поможет вам сделать ваш офис или квартиру красивой и уютной.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонт
- Ремонт под ключ
- Дизайн в подарок
- Регионы обслуживания
- Москва, Россия
- Адрес
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Веневская, дом 25, кв. 26
770-124 Москва, Россия
Россия
+7-9057507045 www.start-design.life